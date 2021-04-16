В чужом кармане: сколько зарабатывает массажист

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наш новый герой - 35-летний Александр К. Он окончил медицинский колледж, планировал стать медбратом, но по совету однокурсника начал обучаться массажу.

«Сравните зарплаты медбрата и успешного массажиста и выбор станет очевидным. Некоторые обходятся без медицинского образования, просто заканчивают курсы, но с таким выходными данными можно устроиться только в салон красоты. Квалифицированный массажист должен знать анатомию мышц, лимфатической, нервной и кровеносной систем», - говорит Александр.

Параллельно с учебой в колледже Александр окончил курсы оздоровительного, антицеллюлитного и лимфодренажного массажа. В первое время он предлагал свои услуги в фитнесс-клубе, затем - при загородном отеле, а в последние два года работает в массажном центре в Москве.

В центр требовался специалист с медицинским образованием, сертификатами о прохождении массажных курсов и опытом работы от года. Плюсом был опыт проведения SPA-процедур (у Александра его не было, но в центре согласились его бесплатно обучить).

В вакансии была указана зарплата от 70 000 до 150 000 рублей, заработок зависит от нагрузки. Работать необходимо минимум четыре дня в неделю по шесть часов, Александр выбрал стандартный график 5/2 c одной рабочей субботой в месяц. Зарабатывает он в среднем 90 000 рублей.

«Из-за того, что сначала я старался брать всех, кого можно, делал по десять массажей в день и вообще себя не жалел, начались проблемы с кистями, локтями и поясницей. Стало сложно стоять рядом с кушеткой больше двух часов. Также пришлось распрощаться с мелкой моторикой, вставить нитку в иголку - подвиг, мышцы болят, руки трясутся. Пью витамины и больше стараюсь не убиваться на работе», - отмечает Александр.

По его словам, конфликтов с клиентами тоже хватает: некоторые недовольны эффектом антицеллюлитного массажа, другие обвиняют массажиста в том, что стали чувствовать себя хуже.

«Сторону клиента в конфликте занимает большинство руководителей в сфере услуг и частной медицине. Специалист - это расходный материал, он будет прав, только если он общепризнанный гуру и любимец всего города. Если ты обычный, никому не известный и часто конфликтуешь - уволят быстро», - подчеркивает Александр.

Из-за этого долго работать в компании он не планирует, мечтает о собственном кабинете, в идеале - открыть его в Таиланде. Сейчас Александр живет с родителями-пенсионерами и помогает им.

Примерные траты Александра (в месяц):

На продукты - от 20 000 до 25 000 рублей

На лекарства и врачей для родителей - от 5 000 до 15 000 рублей

На отдых и развлечения (кафе/кино/бары) - 10 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - 3 500 - 7 500 рублей

На бытовые мелочи - до 5 000 рублей