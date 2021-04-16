Лишь 6% россиян откладывают более половины своего дохода

28% россиян откладывают средства на случай потери доходов. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.

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Женщины больше копят на черный день, чем мужчины – 31% против 27% соответственно.

19% респондентов откладывают средства на отдых и путешествия, еще такое же количество — на детей и приобретение недвижимости.

12% россиян откладывают средства на ремонт. 9% опрошенных инвестируют или открывают вклады, столько же копят средства на пенсию.

По 8% респондентов откладывают средства на покупку автомобиля, на образование и на приобретение дорогостоящих вещей (техника, мебель, гаджеты, одежда, украшения и т.д).

7% россиян копят на медицинские или косметологические нужды, и столько же откладывают деньги, не имея конкретной цели.

6% участников собираются открыть собственный бизнес на накопленные деньги.

30% респондентов откладывают от 10 до 25% своих доходов. Меньше 10% своего заработка откладывают 28% участников исследования. От 26 до 33% могут позволить себе отложить 8% россиян. Только 6% респондентов откладывают до половины и более своего дохода.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан. Он проводился с 6 по 10 апреля в 405 населенных пунктах во всех федеральных округах России.