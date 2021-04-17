Юрист предупредил об опасности оставления чеков на кассе

Зачастую покупатели выбрасывают чеки сразу после оплаты товара, но их лучше забирать с собой, чтобы не дать возможности мошенникам воспользоваться ими. Об этом сообщил юрист Егор Редин.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

Он отметил, что иногда злоумышленники сами просят отдать им чеки под предлогом накопления бонусов или просто незаметно забирают их на кассе. После этого они снимают защитные магниты с товаров и выносят их из магазина, а если их останавливают охранники, то предъявляют чужой чек.

Также специалист добавил, что мошенники могут вернуть якобы купленную вещь и получить деньги, или же перепродать ее, если она была оплачена картой. В последнем случае на кассовом чеке остаются данные о владельце, например, имя, фамилия и последние четыре цифры карты.

— Используя указанные данные, мошенник может отыскать владельца карты в соцсетях и выяснить его номер телефона, — предупредил Редин.