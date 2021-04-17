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Юрист предупредил россиян об опасности оставления чеков на кассе

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад
Зачастую покупатели выбрасывают чеки сразу после оплаты товара, но их лучше забирать с собой, чтобы не дать возможности мошенникам воспользоваться ими. Об этом сообщил юрист Егор Редин.
Юрист предупредил об опасности оставления чеков на кассе
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва
Он отметил, что иногда злоумышленники сами просят отдать им чеки под предлогом накопления бонусов или просто незаметно забирают их на кассе. После этого они снимают защитные магниты с товаров и выносят их из магазина, а если их останавливают охранники, то предъявляют чужой чек.
Также специалист добавил, что мошенники могут вернуть якобы купленную вещь и получить деньги, или же перепродать ее, если она была оплачена картой. В последнем случае на кассовом чеке остаются данные о владельце, например, имя, фамилия и последние четыре цифры карты.
— Используя указанные данные, мошенник может отыскать владельца карты в соцсетях и выяснить его номер телефона, — предупредил Редин.
После этого злоумышленники могут позвонить от имени банка и выяснить у жертвы секретный код. Некоторые граждане могут попасться на уловку аферистов и лишиться средств, передает агентство «Прайм».
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