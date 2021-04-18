В Израиле отменили ношение масок на улице

Министерство здравоохранения Израиля начиная с воскресенья, 18 апреля, отменил обязательное ношение масок на улицах, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Возможность отменить обязательное ношение масок появилось после данных о низком уровне заболеваемости коронавирусом в Израиле.

Кроме того, в Израиле отмечается высокий уровень количества вакцинированных граждан. За 16 апреля в Израиле зарегистрированы 34 новых случаев заболевания COVID-19. Ранее в Санкт-Петербурге отменили перчаточный режим. Пресс-служба администрации губернатора тогда отметила, что масочный режим сохранится до 15 мая.