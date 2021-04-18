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В Израиле отменили ношение масок на улице

Газета.Ru
1 час назад
Министерство здравоохранения Израиля начиная с воскресенья, 18 апреля, отменил обязательное ношение масок на улицах, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Израиле отменили ношение масок на улице
Фото: Ariel Schalit/APAriel Schalit/AP
"Генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Хези Леви внес поправки в Постановление об общественном здравоохранении, позволяющие с завтрашнего дня, 18 апреля 2021 года, не носить маски на открытом воздухе", - заявили в пресс-службе.
Возможность отменить обязательное ношение масок появилось после данных о низком уровне заболеваемости коронавирусом в Израиле.
Кроме того, в Израиле отмечается высокий уровень количества вакцинированных граждан. За 16 апреля в Израиле зарегистрированы 34 новых случаев заболевания COVID-19. Ранее в Санкт-Петербурге отменили перчаточный режим. Пресс-служба администрации губернатора тогда отметила, что масочный режим сохранится до 15 мая.
Личный счет,Минздрав РФ,РИА Новости,
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