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Пенсионерам напомнили о единовременной выплате в апреле

Прайм
3 часа назад
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что апрельскую единовременную выплату в размере 12 100 рублей получат россияне которым исполнилось 80 лет.
Пенсионерам напомнили о единовременной выплате в апреле
Фото: 1prime.ru1prime.ru
Правда, есть оговорки, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на сообщение ПФР.
"Единовременная выплата равняется примерно 12 100 рублям. Претендовать на получение средств могут жители России, которым назначена страховая пенсия по старости. Тем не менее, россияне, достигшие 80 лет, но получающие другую пенсию, получить данное пособие не смогут", — цитирует агентство.
В ПФР уточнили, что по достижении возраста пособие гражданина России увеличивается на размер установленной выплаты к пенсии, которая сейчас равняется 6044 рублям.
Следующий платеж сразу за два месяца начисляется через 30 дней. Выплата — единовременная.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,РИА ФАН,
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