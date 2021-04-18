Пенсионерам напомнили о единовременной выплате в апреле

Правда, есть оговорки, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на сообщение ПФР.

В ПФР уточнили, что по достижении возраста пособие гражданина России увеличивается на размер установленной выплаты к пенсии, которая сейчас равняется 6044 рублям.