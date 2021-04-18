Российские банки соглаcились ограничивать онлайн-операции

Российские банки поддержали инициативу ЦБ об ограничении финансовых операций в интернете, если этого желает клиент. Однако некоторые банкиры опасаются возможных серьезных расходов на доработку IT-функционала. Об этом свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости.

«Поддерживаем инициативы ЦБ, направленные на защиту граждан. У клиента могут быть различные причины для того, чтобы ограничить дистанционный доступ к своим счетам, и банк должен предоставить ему такую возможность», - заявил представитель частного банка Евгений Гладилин.

Некоторые игроки уже предоставляют клиентам подобную услугу: физлицам позволено устанавливать ряд ограничений на операции по картам. В частности, клиент может выставить лимит на снятие наличных или на покупки. Также можно установить запрет на операции в интернете и за рубежом.

При этом в отдельных кредитно-финансовых учреждениях предупреждают, что нововведение чревато «дополнительными расходами на ИТ-реализацию крупных доработок».

Банкиры считают, что урона от снижения комиссионного дохода не будет. Сервис отключения платежей будет актуален для клиентов, которые редко пользуются онлайн-платежами и переводами.

В апреле Центробанк сообщил, что рассматривает возможность обязать банки ограничивать ряд операций, если этого желают клиенты.

Такая мера послужит защитой от мошенников, использующих социальную инженерию.