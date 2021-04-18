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Российские банки соглаcились ограничивать онлайн-операции

Майк Габриелян
2 часа назад
Российские банки поддержали инициативу ЦБ об ограничении финансовых операций в интернете, если этого желает клиент. Однако некоторые банкиры опасаются возможных серьезных расходов на доработку IT-функционала. Об этом свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости.
Российские банки соглаcились ограничивать онлайн-операции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Поддерживаем инициативы ЦБ, направленные на защиту граждан. У клиента могут быть различные причины для того, чтобы ограничить дистанционный доступ к своим счетам, и банк должен предоставить ему такую возможность», - заявил представитель частного банка Евгений Гладилин.
Некоторые игроки уже предоставляют клиентам подобную услугу: физлицам позволено устанавливать ряд ограничений на операции по картам. В частности, клиент может выставить лимит на снятие наличных или на покупки. Также можно установить запрет на операции в интернете и за рубежом.
При этом в отдельных кредитно-финансовых учреждениях предупреждают, что нововведение чревато «дополнительными расходами на ИТ-реализацию крупных доработок».
Банкиры считают, что урона от снижения комиссионного дохода не будет. Сервис отключения платежей будет актуален для клиентов, которые редко пользуются онлайн-платежами и переводами.
В апреле Центробанк сообщил, что рассматривает возможность обязать банки ограничивать ряд операций, если этого желают клиенты.
Такая мера послужит защитой от мошенников, использующих социальную инженерию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты рассказали, как не стать жертвой мисселинга в банке.
Личный счет,Центральный банк России,РИА Новости,
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