Менее 10% россиян разбираются в формировании пенсии

Про индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), накопительную и страховую части пенсии знают всего 8% россиян. Разобраться в вопросе пробовали 51% граждан, однако признались, что он показался им слишком сложным. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка
и «Рамблера».
Согласно данным опроса, тем, как формируется их будущая пенсия, интересуются 89% респондентов. При этом лишь 8% разбираются в тонкостях накопительной и страховой частей пенсии, а также в ИПК. 51% пытались, но у них не получилось, 11% сообщили об отсутствии интереса к тематике.
Размер своей будущей пенсии представляют только 37% граждан РФ, 17% в этом вопросе ориентируются на опыт родственников. В то же время, 63% участников опроса отметили, что размеры пенсий в России их не устраивают, 19% решили копить на старость самостоятельно.
Калькулятором для расчёта размера пенсионных выплат на сайте пенсионного фонда России
хотя бы раз пользовались 15% граждан.
Как сообщили в Минтруда, калькулятор на сайте ФР был доработан. Также до конца этого года на портале появятся дополнительные подсказки о формировании разного рода выплат.
Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин
не собирается объявлять о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Российский бюджет просто не в состоянии справиться с такой нагрузкой. В послании Федеральному собранию глава государства, скорее всего, объявит только о повышении выплат для работающих пенсионеров, которые являются инвалидами.