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В Госдуме предложили новые льготы для части пенсионеров

Ura.Ru
3 часа назад
Депутаты Госдумы собираются внести на рассмотрение закон об освобождении неработающих пенсионеров от уплаты НДФЛ на доходы от банковских вкладов. Однако у льготы будут ограничения, сообщает пресс-служба одного из авторов законопроекта, первого зампредседателя комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова.
Пенсионеров захотели освободить от выплаты нового налога
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Не облагаемый налогом доход не может превышать 12 прожиточных минимумов пенсионера в год», — уточнили в пресс-службе Щапова РИА «Новостям». По текущей ставке рефинансирования у Центробанка налог не будет взиматься на вклады до 3 миллионов рублей.
Авторы законопроекта отмечают, что сейчас россияне платят НДФЛ на вклады размером от миллиона рублей. Однако при этом не учитываются интересы социально незащищенных групп. Закон об уплате НДФЛ новый, и деньги будут взиматься только по итогам 2021 года. Так что если исправить его сейчас, то можно сохранить сбережения пенсионерам, отмечают политики. В разработке новой льготы участвовали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Михаил Щапов и другие.
Ранее стало известно, что малообеспеченным россиянам могут помочь платить за ЖКХ, пишет агентство Nation News. Также в Госдуме предложили ввести ряд новых льгот для многодетных семей. При этом 14 апреля многодетным расширили некоторые уже имеющиеся льготы, напоминает телеканал 360.
Личный счет,Михаил Щапов,Николай Коломейцев,Юрий Афонин,Геннадий Зюганов,КПРФ,Центральный банк России,Госдума,Телеканал "360° Подмосковье",РИА Новости,
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