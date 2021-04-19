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Более половины россиян хотели бы открыть свое дело

Лера Букина
30 минут назад
51% россиян заявили, что хотели бы открыть свой бизнес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и «дочки» Сбербанка «Сбербанк страхование».
Более половины россиян хотели бы открыть свое дело
Фото: ТАССТАСС
В исследовании приняли участие более 5000 граждан из всех регионов России.
Отмечается, что 3% участников уже имеют собственный бизнес, а 46% не хотят начинать предпринимательскую деятельность.
Более половины респондентов – 68% – хотели бы стать бизнесменами для того, чтобы улучшить свое финансовое положение. 52% респондентов считают, что благодаря собственному бизнесу у них будет надежное будущее. 44% россиян желают стать более независимыми за счет открытия своего дела, 43% хотят создать что-то особенное.
31% россиян считают, что ведение бизнеса поможет им ощущать себя успешными. 21% респондентов придерживаются мнения, что собственный бизнес поможет держать все под контролем.
11% россиян заявили, что свое дело поможет им чувствовать себя престижнее, 9% участников опроса желают получить признание с помощью предпринимательской деятельности.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме захотели ввести новый налог на бизнес.
Личный счет,Госдума,
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