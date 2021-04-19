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Супруги объявили себя гражданами СССР и отказались платить по кредиту

Газета.Ru
1 час назад
Супруги из Иркутска объявили себя гражданами СССР и отказались платить по кредиту. Об этом сообщило областное управление Федеральной службы судебных приставов. В ФССП подчеркнули, что из-за этого семейная пара лишилась квартиры, на которую был оформлен ипотечный кредит.
Супруги объявили себя гражданами СССР и отказались платить по кредиту
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Подчеркивается, что муж и жена являются членами в общественном объединении "Союз Славянских Сил Руси", экстремистской организации, запрещенной в России. Также они заявили, что не признают существующую власть, поэтому не будут вносить взносы.
Кредитная организация потребовала взыскать с пары больше полутора миллиона рублей, но они не стали этого делать, потому что причислили себя к гражданам СССР. В результате приставы выставили на торги однокомнатную квартиру, вырученные средства погасили задолженность.
Ранее банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников.
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