В Сети появился калькулятор Безоса

В интернете появился калькулятор, который показывает, сколько зарабатывает основатель Amazon Джефф Безос за секунду.

Фото: Dennis Van Tine via www.imago-im / www.imago-images.de / globallookpress.com, bezoscalculator.com Dennis Van Tine via www.imago-im / www.imago-images.de / globallookpress.com, bezoscalculator.com

«За 4 секунды Джефф Безос зарабатывает больше, чем минимальная зарплата рабочего в год (15 тысяч долларов)», – сообщается на сайте Bezos Calculator.

РИА "ФедералПресс"

На сайте Bezos Calculator можно узнать, на сколько выросло состояние Джеффа Безоса с того момента, как пользователь открыл веб-страницу. Например, за 13 секунд основатель Amazon зарабатывает среднюю годовую зарплату жителя США (47 тысяч долларов). Для того, чтобы купить дом в Голливуде(два миллиона долларов), Безосу понадобится 9,4 минуты.

Сервис может работать в фоновом режиме, поэтому в конце рабочего дня пользователь сможет сравнить свой доход с прибылью Безоса.