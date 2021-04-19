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Легкий способ расстроиться: в Сети появился калькулятор Безоса

РИА "ФедералПресс"
1 час назад
В интернете появился калькулятор, который показывает, сколько зарабатывает основатель Amazon Джефф Безос за секунду.
В Сети появился калькулятор Безоса
Фото: Dennis Van Tine via www.imago-im / www.imago-images.de / globallookpress.com, bezoscalculator.comDennis Van Tine via www.imago-im / www.imago-images.de / globallookpress.com, bezoscalculator.com
«За 4 секунды Джефф Безос зарабатывает больше, чем минимальная зарплата рабочего в год (15 тысяч долларов)», – сообщается на сайте Bezos Calculator.
РИА "ФедералПресс"
На сайте Bezos Calculator можно узнать, на сколько выросло состояние Джеффа Безоса с того момента, как пользователь открыл веб-страницу. Например, за 13 секунд основатель Amazon зарабатывает среднюю годовую зарплату жителя США (47 тысяч долларов). Для того, чтобы купить дом в Голливуде(два миллиона долларов), Безосу понадобится 9,4 минуты.
Сервис может работать в фоновом режиме, поэтому в конце рабочего дня пользователь сможет сравнить свой доход с прибылью Безоса.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире. За 2020 год он заработал 64 миллиарда долларов.
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