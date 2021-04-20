Юрист назвал неожиданные риски потери денег

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский заявил, что россияне неожиданно могут лишиться денежных средств из-за телефонных мошенников. По его словам, всегда надо перезванивать в банк и уточнять, кто с вами разговаривал и разговаривал ли вообще.

Ещё одним способом внезапно потерять деньги, которые ещё не заработаны, он назвал всевозможные «быстрокредиты». Бывает, что люди по СМС берут такие займы на несколько тысяч, а потом остаются должны сотни тысяч рублей, отметил Петропольский в беседе с агентством ПРАЙМ.

Помните, что брать деньги в кредит или заём можно, только ознакомившись с условием договора, причём договора целиком. В нём не должно быть никаких отсылок на то, что полные условия кредитования расположены на каком-то сайте, портале — вы их никогда не найдёте. Внимательно читайте: если вам кто-то даёт деньги, вы должны до последней буквы понимать, на каких условиях это будет, как вы должны их возвращать, в каком размере, с какими процентами, — отметил эксперт.

Он считает, что, вложив деньги в добрачное имущество супруга или в имущество, принадлежащее сожителю, можно остаться без средств. Также подводные камни спрятаны в ипотеке, которую можно гасить за счёт материнского капитала: продать такую квартиру без большого дисконта впоследствии крайне сложно, подчеркнул юрист.