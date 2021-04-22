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«Индекс шашлыка» в России вырос на четверть

Вечерняя Москва
4 часа назад
Стоимость набора товаров, необходимых для приготовления шашлыка в России, за год вырос на 25 процентов. Об этом рассказали эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс».
В России подорожал шашлык
Фото: ТАССТАСС
В набор входят шампуры, мангал, древесный уголь, средство для розжига огня, готовая к запеканию порция мяса. В период с 1 по 15 апреля текущего года за такой набор россиянам в среднем пришлось бы выложить 1958 рублей.
Для сравнения: в 2020 году за такие же товары пришлось бы заплатить 1561 рубль. Соответственно, показатель увеличился на четверть.
По мнению авторов исследования, это свидетельствует о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям после снижения на фоне пандемии коронавирусной инфекции и сопутствующих ограничительных мер, сообщает РИА Новости.
Ранее МЧС напомнило о запрете готовить шашлыки на костре в Москве.
Личный счет,МЧС,РИА Новости,
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