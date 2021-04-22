В России подорожал шашлык

Стоимость набора товаров, необходимых для приготовления шашлыка в России, за год вырос на 25 процентов. Об этом рассказали эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс».

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В набор входят шампуры, мангал, древесный уголь, средство для розжига огня, готовая к запеканию порция мяса. В период с 1 по 15 апреля текущего года за такой набор россиянам в среднем пришлось бы выложить 1958 рублей.

Для сравнения: в 2020 году за такие же товары пришлось бы заплатить 1561 рубль. Соответственно, показатель увеличился на четверть.

По мнению авторов исследования, это свидетельствует о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям после снижения на фоне пандемии коронавирусной инфекции и сопутствующих ограничительных мер, сообщает РИА Новости