Закрытие Турции взвинтило цены на авиабилеты в Минск

Билеты на рейсы Москва-Минск резко выросли цене, пишет «Коммерсант». Цена такого перелета на ближайшие даты приближается к 150 тысячам рублей.

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По данным системы бронирования «Аэрофлота», перелет до Минска без пересадок в ближайшие выходные, 25 апреля, будет стоить 135 тысяч рублей.

На праздники, с 1 по 10 мая, билетов на прямые рейсы «Аэрофлота» не осталось. А билеты на рейс Utair 28 апреля обойдутся почти в 33 тысячи рублей.

«Аэрофлот» совершает полеты в Минск четыре раза в неделю, Utair - один раз в неделю. «Белавиа» выполняет пять рейсов в Домодедово и с 24 апреля начнет полеты в Жуковский по субботам. Цена на билет из Домодедово 22 апреля начинается с 35 тысяч рублей, далее до начала мая мест нет.

Участники рынка не имеют возможности повысить количество вылетов.

Нынешняя стоимость билетов в Минск больше той, что была до марта 2020 года, когда авиасообщение между РФ и Белоруссией было приостановлено из-за пандемии.

Как отмечается, такой высокий спрос на рынке обусловлен закрытием полетов российских авиакомпаний в Турцию. С начала ограничений на полеты количество запросов на покупку билета из Минска в Стамбул и на турецкие курорты увеличилось на 70%.

Наблюдаются также сложности в покупке железнодорожных билетов до Минска. В настоящее время в сообщении с Белоруссией курсируют семь пар поездов, из них между столицами каждый день ходят три пары, и три поезда, которые следуют из Москвы транзитом через Минск. С 30 апреля число ежедневных поездов повысится еще на две пары «Ласточек».