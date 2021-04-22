Закрытие Турции взвинтило цены на авиабилеты в Минск

Билеты на рейсы Москва-Минск резко выросли цене, пишет
«Коммерсант». Цена такого перелета на ближайшие даты приближается к 150 тысячам рублей.
По данным системы бронирования «Аэрофлота», перелет до Минска без пересадок в ближайшие выходные, 25 апреля, будет стоить 135 тысяч рублей.
На праздники, с 1 по 10 мая, билетов на прямые рейсы «Аэрофлота»
не осталось. А билеты на рейс Utair
28 апреля обойдутся почти в 33 тысячи рублей.
«Аэрофлот» совершает полеты в Минск четыре раза в неделю, Utair - один раз в неделю. «Белавиа» выполняет пять рейсов в Домодедово и с 24 апреля начнет полеты в Жуковский по субботам. Цена на билет из Домодедово 22 апреля начинается с 35 тысяч рублей, далее до начала мая мест нет.
Участники рынка не имеют возможности повысить количество вылетов.
Нынешняя стоимость билетов в Минск больше той, что была до марта 2020 года, когда авиасообщение между РФ и Белоруссией было приостановлено из-за пандемии.
Как отмечается, такой высокий спрос на рынке обусловлен закрытием полетов российских авиакомпаний в Турцию. С начала ограничений на полеты количество запросов на покупку билета из Минска в Стамбул и на турецкие курорты увеличилось на 70%.
Наблюдаются также сложности в покупке железнодорожных билетов до Минска. В настоящее время в сообщении с Белоруссией курсируют семь пар поездов, из них между столицами каждый день ходят три пары, и три поезда, которые следуют из Москвы транзитом через Минск. С 30 апреля число ежедневных поездов повысится еще на две пары «Ласточек».
Ранее «Рамблер» сообщал
, что россияне стали искать билеты в Египет и ОАЭ вместо Турции.