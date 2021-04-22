Россияне начали активнее избавляться от свободных денег

Также этот показатель снизился на пять процентов по сравнению с мартом 2020 года. Россияне начали активнее избавляться от денег, поскольку произошло снижение доходов и одновременно рост расходов, отмечают эксперты. Основной вклад в последнее внесло общее подорожание товаров с начала года, а также праздничный период 8 марта.

Свободные деньги — это средства, которые остаются у семей после покупки необходимых продуктов, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Это те деньги, которые домохозяйство может израсходовать на образование, здоровье, ремонт, отложить для крупной покупки, потратить на отдых, развлечения или просто отложить в виде накоплений. Также из этих денег выплачиваются кредиты.