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Россияне начали активнее избавляться от свободных денег

Lenta.ruиещё 1
8 часов назад
В марте объем свободных денег в российских семьях сократился на 34 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в исследовании «Ромир».
Россияне начали активнее избавляться от свободных денег
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Также этот показатель снизился на пять процентов по сравнению с мартом 2020 года. Россияне начали активнее избавляться от денег, поскольку произошло снижение доходов и одновременно рост расходов, отмечают эксперты. Основной вклад в последнее внесло общее подорожание товаров с начала года, а также праздничный период 8 марта.
Свободные деньги — это средства, которые остаются у семей после покупки необходимых продуктов, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Это те деньги, которые домохозяйство может израсходовать на образование, здоровье, ремонт, отложить для крупной покупки, потратить на отдых, развлечения или просто отложить в виде накоплений. Также из этих денег выплачиваются кредиты.
Ранее стало известно, что россияне накопили триллионы рублей на «черный день». За прошлый год доля налички в денежном обращении выросла на 30 процентов (до 2,9 триллиона рублей)
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