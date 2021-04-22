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Россиян предупредили о долларе по 100 рублей

Мария Иванова
2 часа назад
Экономист Дмитрий Голубовский считает, что в ближайшие несколько лет курс доллара может взлететь до ста рублей, а в ближайший год - до 80 - 85 рублей. Об этом сообщает News.ru.
Россиян предупредили о долларе по 100 рублей
Фото: ТАССТАСС
По мнению Голубовского, обвал рубля будет связан с высокой инфляцией и геополитической напряженностью вокруг России, которая не исчезнет в ближайшие годы.
«Есть простая закономерность: если у вас в экономике перманентно выше инфляция, чем в Америке, ваша валюта перманентно будет дешеветь. Это как закон сохранения энергии», - подчеркнул экономист.
Голубовский добавил, что российские власти смогут покрывать бюджетные расходы только за счет девальвации рубля и сбора налогов с экспортеров, получающих прибыль в валюте.
«Чем дешевле рубль, тем больше вы соберёте с «Норникеля», «Роснефти», «Газпрома» и так далее в качестве налоговой выручки», - заключил он.
Как писал «Рамблер», ранее аналитик Степан Демура заявил, что действия американских властей способны обвалить российскую валюту до отметки в 125 рублей за доллар.
По его мнению, сначала доллар может подняться до 87 рублей, затем - до 95, «а там уже 125 и дальше».
Личный счет,Степан Демура,Дмитрий Голубовский,Норникель,Роснефть,Газпром,
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