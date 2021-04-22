Россиян предупредили о долларе по 100 рублей

Экономист Дмитрий Голубовский считает, что в ближайшие несколько лет курс доллара может взлететь до ста рублей, а в ближайший год - до 80 - 85 рублей. Об этом сообщает News.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

По мнению Голубовского, обвал рубля будет связан с высокой инфляцией и геополитической напряженностью вокруг России, которая не исчезнет в ближайшие годы.

«Есть простая закономерность: если у вас в экономике перманентно выше инфляция, чем в Америке, ваша валюта перманентно будет дешеветь. Это как закон сохранения энергии», - подчеркнул экономист.

Голубовский добавил, что российские власти смогут покрывать бюджетные расходы только за счет девальвации рубля и сбора налогов с экспортеров, получающих прибыль в валюте.

«Чем дешевле рубль, тем больше вы соберёте с «Норникеля», «Роснефти», «Газпрома» и так далее в качестве налоговой выручки», - заключил он.

Как писал «Рамблер», ранее аналитик Степан Демура заявил, что действия американских властей способны обвалить российскую валюту до отметки в 125 рублей за доллар.