Мошенники стали представляться сотрудниками интернет-магазинов

Мошенники выдают себя за сотрудников онлайн-магазинов, рассказал в эфире радио Sputnik специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко

Если вы сделали заказ в интернет-магазине, а через несколько минут вам перезванивают и уточняют данные банковской карты, то скорее всего у вас пытаются выманить сведения о карте и персональную информацию, предупреждает эксперт.

Злоумышленники могут получить данные о потенциальной жертве, а также информацию о сделанном заказе от недобросовестных сотрудников колл-центров магазинов, которые за деньги «сливают» такие данные.

«Зарплата у них не такая большая, а на одних сливах операторы могу зарабатывать 150–200 тысяч рублей в месяц», – отметил эксперт.

Еще один источник информации для аферистов - компьютеры сотрудников интернет-магазинов, работающих на удаление и не уделяющих внимания вопросам безопасности. Эти компьютеры подвергаются взлому, после чего аферист получает доступ к базе покупок. В ходе отслеживания в реальном времени заказов у них появляется возможность звонить клиентам и обманывать их.

Необходимо самому перезванивать в интернет-магазин для подтверждения заказа или способа оплаты.