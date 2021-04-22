Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Мошенники стали представляться сотрудниками интернет-магазинов

Лера Букина
1 час назад
Мошенники выдают себя за сотрудников онлайн-магазинов, рассказал в эфире радио Sputnik специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко.
Мошенники стали представляться сотрудниками интернет-магазинов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Если вы сделали заказ в интернет-магазине, а через несколько минут вам перезванивают и уточняют данные банковской карты, то скорее всего у вас пытаются выманить сведения о карте и персональную информацию, предупреждает эксперт.
Злоумышленники могут получить данные о потенциальной жертве, а также информацию о сделанном заказе от недобросовестных сотрудников колл-центров магазинов, которые за деньги «сливают» такие данные.
«Зарплата у них не такая большая, а на одних сливах операторы могу зарабатывать 150–200 тысяч рублей в месяц», – отметил эксперт.
Еще один источник информации для аферистов - компьютеры сотрудников интернет-магазинов, работающих на удаление и не уделяющих внимания вопросам безопасности. Эти компьютеры подвергаются взлому, после чего аферист получает доступ к базе покупок. В ходе отслеживания в реальном времени заказов у них появляется возможность звонить клиентам и обманывать их.
Необходимо самому перезванивать в интернет-магазин для подтверждения заказа или способа оплаты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники стали чаще звонить россиянам от имени ЦБ.
Личный счет,Григорий Пащенко,Центральный банк России,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители