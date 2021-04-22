«Индекс шашлыка» за год вырос на четверть

В России средний чек на покупку товаров, необходимых для приготовления шашлыка, за год увеличился на 25%. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на экспертов аналитического ресурса «Чек Индекс», проекта крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Авторы исследования сопоставили средние чеки на приобретение шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готовой порции мяса с 1 по 15 апреля 2021 года и 2020 года. Выяснилось, что в 2020 году такой «шашлычный набор» стоил 1561 рубль, а в этом году он обойдется в 1958 рублей.
«Таким образом, можно говорить о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям», — указали аналитики.
Увеличился средний чек на покупку мангала (+ 48%, до 977 рублей), розжига (+43%, до 195 рублей), готового мяса (+15%, до 304 рублей) и шампуров в комплекте (+ 5%, до 254 рублей). Что касается показателя по древесному углю, то он сократился на 11%, до 228 рублей.
Сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» также оценил траты россиян на весенний пикник. Как выяснилось, колбаски для гриля будут не столь выгодны для покупки. Так, за упаковку в 300—500 грамм придется заплатить 250 рублей, а за килограмм - 500 рублей.
Традиционный набор овощей для пикника на природе обойдется в 427 рублей. В него входит килограмм огурцов, помидоров, красного перца и репчатого лука. Классические соусы (кетчуп шашлычный и майонез), а также специи обойдутся в 175 рублей. За напитки придется отдать в среднем 235 рублей: в эту сумму включены пятилитровая бутылка воды, литр сока и два литра газировки.
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