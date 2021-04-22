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«Индекс шашлыка» за год вырос на четверть

Лера Букина
1 час назад
В России средний чек на покупку товаров, необходимых для приготовления шашлыка, за год увеличился на 25%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов аналитического ресурса «Чек Индекс», проекта крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
«Индекс шашлыка» за год вырос на четверть
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Авторы исследования сопоставили средние чеки на приобретение шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готовой порции мяса с 1 по 15 апреля 2021 года и 2020 года. Выяснилось, что в 2020 году такой «шашлычный набор» стоил 1561 рубль, а в этом году он обойдется в 1958 рублей.
«Таким образом, можно говорить о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям», — указали аналитики.
Увеличился средний чек на покупку мангала (+ 48%, до 977 рублей), розжига (+43%, до 195 рублей), готового мяса (+15%, до 304 рублей) и шампуров в комплекте (+ 5%, до 254 рублей). Что касается показателя по древесному углю, то он сократился на 11%, до 228 рублей.
Сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» также оценил траты россиян на весенний пикник. Как выяснилось, колбаски для гриля будут не столь выгодны для покупки. Так, за упаковку в 300—500 грамм придется заплатить 250 рублей, а за килограмм - 500 рублей.
Традиционный набор овощей для пикника на природе обойдется в 427 рублей. В него входит килограмм огурцов, помидоров, красного перца и репчатого лука. Классические соусы (кетчуп шашлычный и майонез), а также специи обойдутся в 175 рублей. За напитки придется отдать в среднем 235 рублей: в эту сумму включены пятилитровая бутылка воды, литр сока и два литра газировки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России установлен рекорд по потреблению свинины.
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