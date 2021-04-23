Ряду россиян повысят пенсии с 1 мая

Прежде всего, с 1 мая на выплату индексированной пенсии могут рассчитывать работающие пенсионеры, которые прекратили свою трудовую деятельность несколько месяцев назад. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Кроме того, в мае россияне продолжат получать социальную пенсию, проиндексированную на 3,4% с 1 апреля. По словам Плехановой, это касается тех, у кого отсутствует официально подтверждённый трудовой стаж для назначения страховой пенсии, а также лица с инвалидностью и потерявшие кормильца.