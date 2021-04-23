Ряду россиян повысят пенсии с 1 мая

Также стало известно, что в России у двух категорий пожилых граждан с 1 мая может вырасти пенсия. Перерасчет ожидает
членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Кроме того, Министерством труда РФ был разработан законопроект
, упрощающий этим категориям граждан получение доплаты к пенсии. Также Минтруд
изменит порядок получения пенсий для малочисленных народов Севера. Устанавливать социальные выплаты по старости теперь будут по специальному списку.