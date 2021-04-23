Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

СМИ: россияне из-за кризиса начали экономить на базовых продуктах питания

Говорит Москва
2 часа назад
Граждане урезали траты на покупку овощей и фруктов на 30-60%, на мясо — до 25%, на хлебобулочные изделия — на 40%.
Россияне начали экономить на базовых продуктах
Фото: ТАССТАСС
Как сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на аналитиков «Тинькофф Data», в первом квартале года расходы на еду, одежду и базовые услуги выросли в стране на 18% по сравнению с 2020-м.
Эксперты считают, что главная причина — рост инфляции. Также они выяснили, что из-за пандемии коронавируса и падения доходов граждане с прошлого лета начали самостоятельно выращивать овощи и фрукты на своих дачах, что отразилось на снижении спроса. Газета отмечает, что в условиях кризиса россияне начали покупать недорогую одежду.
В частности, представитель сети Familia рассказал изданию, что выручка по итогам первого квартала увеличилась на 30%, также вырос на 15% трафик покупателей.
Личный счет,
53
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители