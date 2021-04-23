Россияне начали экономить на базовых продуктах

Граждане урезали траты на покупку овощей и фруктов на 30-60%, на мясо — до 25%, на хлебобулочные изделия — на 40%.

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Как сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на аналитиков «Тинькофф Data», в первом квартале года расходы на еду, одежду и базовые услуги выросли в стране на 18% по сравнению с 2020-м.

Эксперты считают, что главная причина — рост инфляции. Также они выяснили, что из-за пандемии коронавируса и падения доходов граждане с прошлого лета начали самостоятельно выращивать овощи и фрукты на своих дачах, что отразилось на снижении спроса. Газета отмечает, что в условиях кризиса россияне начали покупать недорогую одежду.