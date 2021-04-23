Россияне на фоне кризиса стали экономить на еде

В первом квартале 2021 года россияне стали тратить меньше денег на еду. Об этом сообщает
«Коммерсант».
Исследовательский центр «Тинькофф Data» проанализировал трансакции более 13 миллионов граждан и обнаружил, что в январе-марте их траты на продукты питания, одежду и базовые услуги выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
В «Тинькофф Data» сочли причиной этого рост инфляции — в феврале продукты из потребительской корзины подорожали на 16% год к году (Росстат
), тогда как размер прожиточного минимума с февраля 2020-го по февраль текущего года вырос на 7,5%.
В феврале 2021-го россияне стали покупать на 60% меньше яблок по сравнению с февралем 2020-го, на 40% меньше моркови, апельсинов, капусты и хлебобулочных изделий, на 30% — картофеля, на 25% — говядины, на 13% — муки и свинины.
Партнер инвестиционной группы «Атон» Виктор Дима отметил, что в настоящее время продуктовая инфляция — высочайшая за пять лет, и высказал мнение, что в ближайшее время ситуация не изменится.
Он добавил, что в попытке сократить траты на фоне инфляции среди россиян выросла популярность дискаунтеров. Партнер OneStory Ольга Сумишевская отметила, что из-за коронакризиса граждане стали отказываться от импульсивных покупок.