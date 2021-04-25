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В России предложили упразднить потребительскую корзину

Праймиещё 5
1 час назад
Министерство труда и социального развития выступило с предложением исключить ежеквартальность установления величины прожиточного минимума в России, соответствующий проект приказа размещен для общественного обсуждения.
В России предложили упразднить потребительскую корзину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Другим документом (тоже приказом) Минтруд предлагает упразднить институт потребительской корзины.
Как напоминает "Российская газета", в конце прошлого 2020 года был принят федеральный закон, согласно которому изменяются модели установления следующих величин: прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также упразднение института потребительской корзины.
Сейчас в России прожиточный минимум граждан определяется не по потребительской корзине, а по медианному доходу.
Медианных доход — это величина, относительно которой у половины населения страны доходы выше, а у другой половины — ниже.
В Минтруде считают, что прожиточный минимум должен зависеть от уровня доходов большинства населения. Когда доходы большинства граждан растут — должен повышаться и прожиточный минимум, в прямой зависимости.
"Новая методика более прогрессивная, она исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не употребляться", — прокомментировал изданию проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Личный счет,Александр Сафонов,Финансовый университет,Минтруд,"Российская газета",
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