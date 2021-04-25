В России предложили упразднить потребительскую корзину

Министерство труда и социального развития выступило с предложением исключить ежеквартальность установления величины прожиточного минимума в России, соответствующий проект приказа размещен для общественного обсуждения.

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Другим документом (тоже приказом) Минтруд предлагает упразднить институт потребительской корзины.

Как напоминает "Российская газета", в конце прошлого 2020 года был принят федеральный закон, согласно которому изменяются модели установления следующих величин: прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также упразднение института потребительской корзины.

Сейчас в России прожиточный минимум граждан определяется не по потребительской корзине, а по медианному доходу.

Медианных доход — это величина, относительно которой у половины населения страны доходы выше, а у другой половины — ниже.

В Минтруде считают, что прожиточный минимум должен зависеть от уровня доходов большинства населения. Когда доходы большинства граждан растут — должен повышаться и прожиточный минимум, в прямой зависимости.