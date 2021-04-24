Миронов заявил о скорой индексации пенсий работающим пенсионерам

«Уверен, что мы в ближайший месяц это увидим», - сказал Миронов, выступая на партийном мероприятии.
Политик обратил внимание, что во время послания Федеральному собранию президент не сказал «ни слова о пенсионерах». По его мнению, это связано с тем, что правительство не выполнило поручение президента в этой сфере.
Минувшей зимой Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.
Подобной индексации не происходит с 1 января 2016 года. Тогда её приостановили, чтобы уменьшить дефицит Пенсионного фонда России.
Некоторые парламентарии не раз говорили о несправедливости такого решения и выступали за возобновление индексации. Однако их инициативу не поддерживали большинство депутатов и кабмин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты заметили: президент России объявляет о новых социальных выплатах в своих посланиях Федеральному Собранию и в знаковых телеобращениях.