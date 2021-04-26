Только четверть работодателей отпустит россиян на продлённые майские праздники

Большинство россиян не смогут отдохнуть на продлённых майских праздниках. Только четверть работодателей точно отпустит подчинённых на все 10 дней. Указ Путина 23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова
попросила президента Владимира Путина
сделать период с 1 по 10 мая выходными днями. Она пояснила, что на майские праздники россияне часто едут на дачу и за город, и зачастую они передвигаются в переполненном общественном транспорте. Это увеличивает риск распространения коронавируса. Глава государства идею поддержал и в тот же день подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая включительно стали нерабочими с сохранением за работниками зарплаты. При этом органам публичной власти, иным органам и организациям поручили определить число служащих и работников, которые всё же выйдут на работу с 1 по 10 мая. В 2020 году начало мая также было нерабочим. Праздники стали частью локдауна, который начался в конце марта. Решение работодателей Около четверти российских работодателей заявили , что продлят майские праздники своим сотрудникам. Такие данные привёл портал hh.ru после экспресс-опроса. Своим мнением поделились около 200 представителей работодателей. 23% опрошенных рассказали, что продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней. Больше половины респондентов (54%) сказали, что ещё не приняли решение о том, будут ли работать в период с 1 по 10 мая. Ранее «Секрет» рассказывал , что каждый четвёртый россиянин взял отпуск на «бесшовные» майские праздники. Из-за новых выходных между работодателями и работниками могут возникнуть конфликты Кремль пообещал не наказывать В Кремле заявили, что работодателей не будут наказывать за неисполнение указа Путина о майских каникулах. Предприятия, которые и так работают в выходные, продолжат функционировать, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
. «Есть предприятия, которые не останавливаются, есть предприятия, которые работают в выходные дни, они, соответственно, также будут работать. Но те предприятия, которые не имеют такого ненормированного рабочего времени, там другая ситуация», — привело РИА «Новости» слова Пескова. Фото: Pixabay, Pixabay License Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .