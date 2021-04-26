Около трети россиян, получивших предварительное одобрение банка по заявке на ипотечный кредит, в дальнейшем отказались
от него в надежде найти более выгодную процентную ставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.
"Примерно треть клиентов, получивших предварительное одобрение по заявке на ипотеку, отказывается от получения кредита. Самая распространённая причина — размер процентной ставки", — говорится в исследовании.
Больше половины добровольно отказавшихся от ипотеки россиян рассчитывают получить ставку ниже 7,5% годовых, при этом размер дохода не позволяет им рассчитывать на такой размер процентов.
Порядка 20% участников исследования не устраивает срок кредита — они хотели бы рассчитаться с банком максимум за 10 лет, однако их коэффициент «платёж/доход» соответствует сроку кредитования от 20 лет.
Российский миллиардер Игорь Рыбаков
в очередной раз обрушился с критикой на ипотеку. Он посоветовал россиянам ни в коем случае не влезать в долги. Видео о минусах жилищного кредитования эксперт опубликовал на своем YouTube-канале.
«Сейчас реально очень многие покупают квартиры, потому что очень большое предложение "заманух" со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков, — заявил Рыбаков. — Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. Реклама пишет нам о довольных домашних хозяйствах: вот живет теперь в своей квартире, платит ипотеку, у него есть свое жилье... Да нету у них своего жилья! У них есть долг до смерти».
По словам бизнесмена, «квартира в ипотеку невыгодна, потому что нет никакой квартиры — все, что есть у тебя, это долг долгосрочный перед банком — внимание — под плавающую ставку». Рыбаков отметил, что банки вправе менять ставки, и даже если взять кредит под низкий процент, в будущем он может быть увеличен.
«Ты читал договор? Почитай, ты удивишься», — предупредил эксперт.
«Это называется глупая глупость. Не берите займы, деньги — ни у кого. Вы берете себе петлю на шею», — добавил он.
Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, подчеркнул миллиардер.
«Тот, кто покупает сейчас квартиры в расчете на то, что будет сдавать в аренду, они пыль сосут за копейки, — отметил он. — Ты вроде имеешь актив, ты рассчитывал, что он будет давать 2 процента от стоимости квартиры в год. А он дает 1 процент, полпроцента. Хорошо, если ты не теряешь деньги».
Рыбаков посоветовал россиянам «выбирать решение, которое содержит максимальную степень свободы для вас».
«Если вы идете в ипотечный кредит, вы всю свою жизнь ставите на кон банку. В этом основная проблема и недопонимание людей, что вместо свободы и маневра, которые у вас есть, вы теперь имеете одну дорожку — носить то, что вы зарабатываете, в банк. Остановитесь, это не наш выбор. Мы выбираем все и сразу, а не вот этот выбор, чтобы стать тюремной крысой», — заключил предприниматель.
В феврале 2021-го Рыбаков уже выступал с критикой ипотеки. Тогда он посоветовал соотечественникам увеличивать доходы и копить деньги, чтобы выплачивать всю сумму за квартиру сразу.
Большинство самозанятых россиян сталкиваются с отказом в выдаче ипотеки. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на исследование онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.
Более 80% самозанятых получают от банков отказ в ипотеке, при этом ежемесячный доход примерно 60% из них превышает 100 тысяч рублей.
Сегодня индивидуальные предприниматели с управленческой отчетностью и более низким уровнем дохода имеют больше шансов получить ипотечный кредит, отмечает гендиректор онлайн-супермаркета ипотеки Ирина Григорьева
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«Очевидно, недоверие к самозанятым гражданам объясняется субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками», - пояснила она.
Аналитики выяснили, что свыше 95% оформленных через сервис заявок самозанятых россиян получают одобрение и выходят на сделку в течение нескольких дней, но, когда граждане обращаются в банк напрямую, большая часть сталкивается с отказом.
Уровень просроченной задолженности по ипотеке в Калининградской области, Северной Осетии – Алании, Карачаево-Черкесии, Чечне и на Алтае в прошлом году в несколько раз превысил среднероссийские показатели, говорится в аналитической записке ЦБ
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"По итогам 2020 года в 63 из 85 регионов уровень просроченной задолженности по ипотеке был не больше среднероссийского, а значительное превышение среднего уровня (в два-четыре раза) наблюдалось только в пяти регионах (Калининградская область, Республика Алтай, Республика Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика)", — сказано в документе.
Однако в этих регионах было выдано всего около 1% от общего объема ипотечных кредитов. При этом региональная структура задолженности по ипотечным жилищным кредитам почти не изменилась. В трех из восьми федеральных округов (Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе и Приволжском федеральном округе) сконцентрировано 63% от общего объема ипотечной задолженности.
В половине федеральных округов (Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе, Южном и Дальневосточном федеральных округах) увеличилась их доля в общей задолженности по ипотеке за счет более быстрого прироста задолженности, чем в среднем по России. По данным регулятора, в начале 2021 года существенных изменений в структуре и динамике ипотечного рынка в разрезе федеральных округов не наблюдалось.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
предлагает перейти к "умной региональной ипотеке", когда условия предоставления ипотечного кредита на льготных условиях зависят от социально-экономического положения каждого конкретного субъекта РФ.
"Мы считаем, что для дальнейшего развития сегмента льготной ипотеки нужно переходить к так называемой умной региональной ипотеке, где условия кредита зависели бы от объективной ситуации на рынке жилья и особенностей социально-экономического положения в конкретном субъекте РФ", - сказала председатель СФ в понедельник на встрече с представителями региональных банков с участием главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Матвиенко добавила, что принимаемые меры не должны приводить к росту цен на жилье. Она отметила, что необходимо также развивать льготное ипотечное кредитование для индивидуального жилищного строительства.
"Это актуально для регионов, сельской местности и, конечно же, для семей с детьми", - пояснила спикер Совфеда.
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ
в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно получить на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.
Кроме того, в РФ существуют программы ипотеки по льготной ставке не более 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
Семейная пара из Иркутска отказалась выплачивать ипотеку и в итоге лишилась квартиры. Супруги пытались избавиться от обязательств, объявив себя гражданами СССР. Они заявили, что не признают законы действующей власти.
О ситуации рассказала пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону. В ведомстве уточнили, что пара состоит в межрегиональном общественном объединении «Союз славянских сил Руси», которое признано экстремистским на территории РФ.
По ипотечному кредиту пара задолжала 1,6 млн рублей, взысканием занимались в Свердловском отделении судебных приставов города. Супруги настаивали, что являются гражданами СССР и не намерены исполнять российские законы. Впрочем, кредит в банке они оформляли как граждане России.
В результате приставы арестовали однокомнатную квартиру в микрорайоне Синюшина гора и оштрафовали супругов ещё на 112 000 рублей. Недвижимость продали на торгах, полученных средств хватило для погашения задолженности вместе со сбором.
Подобные случаи происходят в России регулярно. К примеру, в марте 2018 года житель красноярского Ачинска оказался в трудной ситуации из-за большого количества взятых кредитов. Тогда он заказал в паспортном столе документ советского образца и перестал оплачивать займы и коммунальные услуги.
В ноябре 2019 года схожая история закончилась уголовным делом. Житель Владивостока назвал себя гражданином СССР и отказался выплачивать кредит, а для демонстрации серьёзности своих намерений показал судебному приставу топор. Его обвинили в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
Некоторым такую схему действий навязывают мошенники. В том же ноябре 2019 года полиция возбудила дело против 60-летнего жителя Геленджика, который рекомендовал мужчине взять кредит на 3 млн рублей и пообещал, что выплачивать его не придётся. Он выдал потенциальному заёмщику документ о том, что тот якобы является жителем Советского Союза и не обязан возвращать банку деньги. За свои услуги житель Геленджика потребовал 1,5 млн рублей.
Повышение ключевой ставки до 5 процентов «ничего хорошего не предвещает» для российского рынка недвижимости, говорится в статье, опубликованной на сайте базы недвижимости Restate.ru. Эксперты прогнозируют увеличение ставок по ипотеке.
«Для рынка недвижимости это (повышение ставки — прим. «Ленты.ру») плохой знак. Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк кредитует коммерческие банки. Иными словами, она определяет стоимость денег на определенный промежуток времени. При повышении ключевой ставки банки в свою очередь повышают проценты по кредитам и депозитам», — поясняют специалисты.
Они предупреждают, что ипотека может подорожать.
Одновременно станут более привлекательными условия по вкладам для населения, добавляют аналитики. Таким образом, инвестиционная привлекательность строящегося и вторичного жилья в обозримом будущем снизится.
«Пока, правда, рынок новостроек поддерживает льготная ипотека — ставки по ней не изменятся при любом решении ЦБ. Однако программу, скорее всего, продлевать после 1 июля не будут. По крайней мере, в ее нынешнем виде», — заключают эксперты.
Центробанк 23 апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. Увеличение ставки произошло второй раз подряд по итогам заседания совета директоров ЦБ. Регулятор объяснил такой шаг повышенными темпами роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также устойчивым восстановлением спроса и смещением баланса рисков в сторону проинфляционных.