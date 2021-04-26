Около трети россиян, получивших предварительное одобрение банка по заявке на ипотечный кредит, в дальнейшем отказались от него в надежде найти более выгодную процентную ставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.

"Примерно треть клиентов, получивших предварительное одобрение по заявке на ипотеку, отказывается от получения кредита. Самая распространённая причина — размер процентной ставки", — говорится в исследовании.

Больше половины добровольно отказавшихся от ипотеки россиян рассчитывают получить ставку ниже 7,5% годовых, при этом размер дохода не позволяет им рассчитывать на такой размер процентов.

Порядка 20% участников исследования не устраивает срок кредита — они хотели бы рассчитаться с банком максимум за 10 лет, однако их коэффициент «платёж/доход» соответствует сроку кредитования от 20 лет.

Российский миллиардер Игорь Рыбаков в очередной раз обрушился с критикой на ипотеку. Он посоветовал россиянам ни в коем случае не влезать в долги. Видео о минусах жилищного кредитования эксперт опубликовал на своем YouTube-канале.

Раблер

«Сейчас реально очень многие покупают квартиры, потому что очень большое предложение "заманух" со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков, — заявил Рыбаков. — Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. Реклама пишет нам о довольных домашних хозяйствах: вот живет теперь в своей квартире, платит ипотеку, у него есть свое жилье... Да нету у них своего жилья! У них есть долг до смерти».

По словам бизнесмена, «квартира в ипотеку невыгодна, потому что нет никакой квартиры — все, что есть у тебя, это долг долгосрочный перед банком — внимание — под плавающую ставку». Рыбаков отметил, что банки вправе менять ставки, и даже если взять кредит под низкий процент, в будущем он может быть увеличен.

«Ты читал договор? Почитай, ты удивишься», — предупредил эксперт.

«Это называется глупая глупость. Не берите займы, деньги — ни у кого. Вы берете себе петлю на шею», — добавил он.

Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, подчеркнул миллиардер.

«Тот, кто покупает сейчас квартиры в расчете на то, что будет сдавать в аренду, они пыль сосут за копейки, — отметил он. — Ты вроде имеешь актив, ты рассчитывал, что он будет давать 2 процента от стоимости квартиры в год. А он дает 1 процент, полпроцента. Хорошо, если ты не теряешь деньги».

Рыбаков посоветовал россиянам «выбирать решение, которое содержит максимальную степень свободы для вас».

«Если вы идете в ипотечный кредит, вы всю свою жизнь ставите на кон банку. В этом основная проблема и недопонимание людей, что вместо свободы и маневра, которые у вас есть, вы теперь имеете одну дорожку — носить то, что вы зарабатываете, в банк. Остановитесь, это не наш выбор. Мы выбираем все и сразу, а не вот этот выбор, чтобы стать тюремной крысой», — заключил предприниматель.

В феврале 2021-го Рыбаков уже выступал с критикой ипотеки. Тогда он посоветовал соотечественникам увеличивать доходы и копить деньги, чтобы выплачивать всю сумму за квартиру сразу.

Большинство самозанятых россиян сталкиваются с отказом в выдаче ипотеки. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на исследование онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.

Более 80% самозанятых получают от банков отказ в ипотеке, при этом ежемесячный доход примерно 60% из них превышает 100 тысяч рублей.

Сегодня индивидуальные предприниматели с управленческой отчетностью и более низким уровнем дохода имеют больше шансов получить ипотечный кредит, отмечает гендиректор онлайн-супермаркета ипотеки Ирина Григорьева

«Очевидно, недоверие к самозанятым гражданам объясняется субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками», - пояснила она.

Аналитики выяснили, что свыше 95% оформленных через сервис заявок самозанятых россиян получают одобрение и выходят на сделку в течение нескольких дней, но, когда граждане обращаются в банк напрямую, большая часть сталкивается с отказом.

Уровень просроченной задолженности по ипотеке в Калининградской области, Северной Осетии – Алании, Карачаево-Черкесии, Чечне и на Алтае в прошлом году в несколько раз превысил среднероссийские показатели, говорится в аналитической записке ЦБ

"По итогам 2020 года в 63 из 85 регионов уровень просроченной задолженности по ипотеке был не больше среднероссийского, а значительное превышение среднего уровня (в два-четыре раза) наблюдалось только в пяти регионах (Калининградская область, Республика Алтай, Республика Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика)", — сказано в документе.

Однако в этих регионах было выдано всего около 1% от общего объема ипотечных кредитов. При этом региональная структура задолженности по ипотечным жилищным кредитам почти не изменилась. В трех из восьми федеральных округов (Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе и Приволжском федеральном округе) сконцентрировано 63% от общего объема ипотечной задолженности.

В половине федеральных округов (Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе, Южном и Дальневосточном федеральных округах) увеличилась их доля в общей задолженности по ипотеке за счет более быстрого прироста задолженности, чем в среднем по России. По данным регулятора, в начале 2021 года существенных изменений в структуре и динамике ипотечного рынка в разрезе федеральных округов не наблюдалось.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает перейти к "умной региональной ипотеке", когда условия предоставления ипотечного кредита на льготных условиях зависят от социально-экономического положения каждого конкретного субъекта РФ.

Рамблер

"Мы считаем, что для дальнейшего развития сегмента льготной ипотеки нужно переходить к так называемой умной региональной ипотеке, где условия кредита зависели бы от объективной ситуации на рынке жилья и особенностей социально-экономического положения в конкретном субъекте РФ", - сказала председатель СФ в понедельник на встрече с представителями региональных банков с участием главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Матвиенко добавила, что принимаемые меры не должны приводить к росту цен на жилье. Она отметила, что необходимо также развивать льготное ипотечное кредитование для индивидуального жилищного строительства.

"Это актуально для регионов, сельской местности и, конечно же, для семей с детьми", - пояснила спикер Совфеда.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно получить на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.

Кроме того, в РФ существуют программы ипотеки по льготной ставке не более 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Семейная пара из Иркутска отказалась выплачивать ипотеку и в итоге лишилась квартиры. Супруги пытались избавиться от обязательств, объявив себя гражданами СССР. Они заявили, что не признают законы действующей власти.

О ситуации рассказала пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону. В ведомстве уточнили, что пара состоит в межрегиональном общественном объединении «Союз славянских сил Руси», которое признано экстремистским на территории РФ.

По ипотечному кредиту пара задолжала 1,6 млн рублей, взысканием занимались в Свердловском отделении судебных приставов города. Супруги настаивали, что являются гражданами СССР и не намерены исполнять российские законы. Впрочем, кредит в банке они оформляли как граждане России.

В результате приставы арестовали однокомнатную квартиру в микрорайоне Синюшина гора и оштрафовали супругов ещё на 112 000 рублей. Недвижимость продали на торгах, полученных средств хватило для погашения задолженности вместе со сбором.

Подобные случаи происходят в России регулярно. К примеру, в марте 2018 года житель красноярского Ачинска оказался в трудной ситуации из-за большого количества взятых кредитов. Тогда он заказал в паспортном столе документ советского образца и перестал оплачивать займы и коммунальные услуги.

В ноябре 2019 года схожая история закончилась уголовным делом. Житель Владивостока назвал себя гражданином СССР и отказался выплачивать кредит, а для демонстрации серьёзности своих намерений показал судебному приставу топор. Его обвинили в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Некоторым такую схему действий навязывают мошенники. В том же ноябре 2019 года полиция возбудила дело против 60-летнего жителя Геленджика, который рекомендовал мужчине взять кредит на 3 млн рублей и пообещал, что выплачивать его не придётся. Он выдал потенциальному заёмщику документ о том, что тот якобы является жителем Советского Союза и не обязан возвращать банку деньги. За свои услуги житель Геленджика потребовал 1,5 млн рублей.

Повышение ключевой ставки до 5 процентов «ничего хорошего не предвещает» для российского рынка недвижимости, говорится в статье, опубликованной на сайте базы недвижимости Restate.ru. Эксперты прогнозируют увеличение ставок по ипотеке.

«Для рынка недвижимости это (повышение ставки — прим. «Ленты.ру») плохой знак. Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк кредитует коммерческие банки. Иными словами, она определяет стоимость денег на определенный промежуток времени. При повышении ключевой ставки банки в свою очередь повышают проценты по кредитам и депозитам», — поясняют специалисты.

Они предупреждают, что ипотека может подорожать.

Одновременно станут более привлекательными условия по вкладам для населения, добавляют аналитики. Таким образом, инвестиционная привлекательность строящегося и вторичного жилья в обозримом будущем снизится.

«Пока, правда, рынок новостроек поддерживает льготная ипотека — ставки по ней не изменятся при любом решении ЦБ. Однако программу, скорее всего, продлевать после 1 июля не будут. По крайней мере, в ее нынешнем виде», — заключают эксперты.