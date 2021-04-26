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Россияне оценили доход для достойной жизни в ₽50-80 тысяч

Лера Букина
3 часа назад
38% россиян оценили достаточный доход для достойной жизни в 50-80 тысяч рублей в месяц на одного человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса банка «Открытие».
Россияне оценили доход для достойной жизни в ₽50-80 тысяч
Фото: ТАССТАСС
28% респондентов считают, что приемлемый доход составляет от 80 тысяч до 120 тысяч рублей. 15% россиян придерживаются мнения, что для достойной жизни нужно получать от 120 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц на человека.
Зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц готовы лишь 11%. Доход в размере более 200 тысяч рублей в месяц для достойной жизни кажется приемлемым для 9% респондентов.
Вместе с тем среди опрошенных в Москве и Подмосковье 28% опрошенных сочли приемлемым доход от 80 тысяч до 120 тысяч рублей. Сумму в 50-80 тысяч рублей приемлемой назвали 24% респондентов в столице и области.
Большинство опрошенных (80%) готовы к поискам подработки или уже подрабатывают сейчас, а три четверти изъявили желание иметь больше доходов.
В исследовании приняли участие 1 тысяча россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне захотели получать больше 100 тысяч рублей в месяц.
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