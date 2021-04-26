Россияне оценили доход для достойной жизни в ₽50-80 тысяч

38% россиян оценили достаточный доход для достойной жизни в 50-80 тысяч рублей в месяц на одного человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса банка «Открытие».

Фото: ТАСС ТАСС

28% респондентов считают, что приемлемый доход составляет от 80 тысяч до 120 тысяч рублей. 15% россиян придерживаются мнения, что для достойной жизни нужно получать от 120 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц на человека.

Зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц готовы лишь 11%. Доход в размере более 200 тысяч рублей в месяц для достойной жизни кажется приемлемым для 9% респондентов.

Вместе с тем среди опрошенных в Москве и Подмосковье 28% опрошенных сочли приемлемым доход от 80 тысяч до 120 тысяч рублей. Сумму в 50-80 тысяч рублей приемлемой назвали 24% респондентов в столице и области.

Большинство опрошенных (80%) готовы к поискам подработки или уже подрабатывают сейчас, а три четверти изъявили желание иметь больше доходов.

В исследовании приняли участие 1 тысяча россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.