Родственников и других связанных с должником людей могут начать привлекать к ответственности наравне с задолжавшими. Прецедент создало решение Верховного суда, который удовлетворил ходатайство кредиторов по одному из дел о взыскании долга, пишут «Ведомости».

Поворотным в сложившейся практике стало дело о банкротстве в отношении компании «Сегежа сети». Конкурсный управляющий запросил в ЗАГСе Карелии, где зарегистрировано предприятие, данные об имуществе родственников двоих руководителей. Каждому из них принадлежит по одной третьей доле в компании.

После отказа был подан иск в суд, однако первая и апелляционная инстанции не удовлетворили требование. Но Верховный суд постановил требуемые сведения предоставить.

Опрошенные изданием юристы полагают, что такое решение создало прецедент и уже в ближайшее время может появиться новая для России практика, когда близким должников придётся нести ответственность за их финансовые обязательства. Впрочем, задача этого логична: таким образом могут быть прекращены попытки использования родственников для вывода активов из компаний-банкротов. В то же время конкурсному управляющему будет проще установить сделки, которые можно и нужно оспорить, не пропустив при этом отведённый на это законом срок.

В российском праве существует понятие «контролирующие должника лица», к которым можно отнести как физических, так и юридические лица, включая родственников. Однако на практике установить их связь с должником ранее было проблематично — в том числе из-за отсутствия достоверных сведений о родстве. Теперь ситуация может коренным образом измениться.

Россиянам в рамках упрощенной схемы банкротства, которая была запущена осенью 2020 года, спишут 1,15 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект «Федресурс».

Как отмечается, в общей сложности по состоянию на вторую декаду апреля в процессе внесудебного избавления от долгов задействованы 3,3 тысячи граждан.

В настоящее время механизм уже завершился в отношении 612 человек, в совокупности им списали около 214 млн рублей, рассказал руководитель проекта Алексей Юхнин

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на конец февраля 2021 года у 3,2 млн граждан есть задолженность перед банками с просрочкой более чем 90 дней на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Их суммарная задолженность может составить 649 млрд рублей.

Низкие показатели по упрощенной схеме обусловлены многими факторами, отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторов (НАПКА) Эльман Мехтиев . По его мнению, на низкое число банкротств влияет недостаточная осведомленность населения о возможностях новой практики. Еще одна причина - отложенный спрос на фоне отказа граждан от посещения мест массового скопления людей из-за эпидемиологической обстановки, в частности, МФЦ.

Процедура внесудебного банкротства буксует и не очень востребована, заявил партнер юридической компании «Можно» Андрей Шевченко . На это влияют жесткие критерии нового механизма и неоконченное исполнительное производство в отношении должника.

Россияне недостаточно пользуются механизмом внесудебного банкротства, поскольку он является принципиально новым институтом в российском законодательстве, подчеркнул замминистра экономического развития Илья Торосов

Как заявил изданию юрист Андрей Шевченко, на практике получается, что проще погасить долги в пределах установленных рамок, чем иметь дело с банкротством.

Число банкротств российских граждан в первом квартале 2021 года увеличилось в 1,8 раза, или на 81,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Большинство процедур начали по заявлению самих должников.

Сведения о банкротствах граждан РБК предоставил «Федресурс». Согласно его исследованию, за три месяца 2021 года в России признали банкротами 40 569 человек, в число которых вошли как физлица, так и индивидуальные предприниматели. Годом ранее показатель составлял 22 356 человек.

Всего с октября 2015 года, когда в стране заработала процедура потребительского банкротства, несостоятельными признали 322 849 человек.

Почти все процедуры банкротства (95,3%) с начала 2021 года запустили сами должники. За год показатель изменился незначительно, прибавив 2,3 п. п. Ещё 3,7% дел инициировали кредиторы, 1% — налоговики

Чаще других процедуру банкротства проходили жители Москвы, Подмосковья, Краснодарского края, Самарской области, Санкт-Петербурга и Башкирии. При этом на столичный регион пришлось 4400 банкротств граждан, или 10,85%.

Число корпоративных банкротств за первые три месяца 2021 года, напротив, снизилось — на 8,1% по сравнению с первым кварталом 2020-го. Такое решение приняли в отношении 2395 юридических лиц. Количество введённых процедур наблюдения снизилось на 9,7%, до 1917.

Корпоративные банкротства инициировали:

конкурсные кредиторы (76,5%),

налоговые органы (14,4%),

сами должники (8,5%),

работники предприятий (0,7%).

Наибольшее число корпоративных банкротств в первом квартале 2021 года зафиксировали в Москве (467) и Подмосковье (186). Следом в списке расположились Санкт-Петербург, Свердловская область и Татарстан.

В 2020 году число банкротств граждан в России подскочило на 72,6%, до 119 000 человек, сообщал «Федресурс». В 94,5% случаев процедуру инициировали сами россияне. Эксперты отмечали, что потребительское банкротство отличается от корпоративного «реабилитирующим значением», поскольку позволяет гражданам освободиться от долгов.

С осени 2020 года в России действует процедура внесудебного банкротства физлиц, которая позволяет избавиться от непогашенной задолженности в размере от 50 000 до 500 000 рублей бесплатно и по упрощённой схеме. В феврале 2021 года ФНС одобрила идею создания «маркетплейса по банкротству», который призван перевести такие процедуры в цифровой формат и сделать все стадии открытыми для неограниченного круга лиц.

Тем временем власти подготовили новую версию закона о банкротстве юридических лиц, которую уже раскритиковал Российский союз промышленников и предпринимателей . В организации отметили, что инициатива нарушает баланс интересов и может привести к росту числа злоупотреблений.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не поддержал изменения, которые Минэкономразвития РФ предложило внести в закон о банкротстве юридических лиц. Об этом говорится в письме РСПП, направленном заместителю министра экономического развития РФ Илье Торосову.

"Указанный законопроект по-прежнему содержит большое количество новелл, которые не только не улучшают действующее регулирование, но, напротив, нарушают баланс интересов должников и кредиторов, могут привести к увеличению количества злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц и в целом снизят эффективность процедур, применяемых в деле о банкротстве", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ внесло доработанный законопроект о реформе банкротства юридических лиц в правительство. Документом предусмотрены глобальные изменения процедур банкротства, усиление ответственности арбитражных управляющих и независимости их отбора, процедуры торгов по реализации имущества и другие.

Министерство предлагает отказаться от трех процедур (наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление) и создать новую реабилитационную процедуру по реструктуризации долгов. Действующие реабилитационные процедуры редко вводятся и при этом затягивают процесс, подчеркнул замминистра. В новой вариации законопроекта предлагается оставить две процедуры - реабилитационную и ликвидационную.

Кроме того, предлагается исключить контроль над должником недобросовестными бенефициарами. Теперь контролирующее должника лицо не сможет назначить своего арбитражного управляющего, он будет назначен через случайный выбор на основе балльной оценки. Также предлагается лишить контролирующих должника и заинтересованных лиц права голоса на собрании кредиторов. Исключение останется только для банка, он не будет лишен права голоса, если использовал залог акций только для обеспечения кредита.

Также предлагается создать регистр - информационную систему для регистрации арбитражных управляющих, учета результатов эффективности, для их случайного выбора на основании балльной оценки.

В 2021 году ожидается увеличение числа заявлений о признании физических лиц банкротами. Такое заявление сделали эксперты консалтинговой компании GRM.

Прирост по сравнению с 2020 составит 65% — до 250 тысяч заявок. При этом в прошлом году число заявлений о признании физических лиц банкротами превысило 157 тысяч — почти на 64% больше, чем в 2019 году. «Начиная с июля 2020 года мы стали фиксировать не менее 15 тыс. поданных заявлений о банкротстве ежемесячно», — рассказал ТАСС финансовый консультант Сергей Новиков

Кроме того, эксперты отмечают повышение внимания к процедуре реструктуризации долгов, что свидетельствует о возросшем доверии общества к этой процедуре. «Удельный вес случаев урегулирования задолженности посредством реструктуризации долга вырос по сравнению с 2019 годом в четыре раза, или на 8%, от общего количества поданных заявлений банкротстве», — сообщили в GRM.

После новогодних каникул в России закончилось действие моратория на банкротства по заявлению кредиторов против должников. С 11 января заемщики могут возбуждать дела о банкротстве.

Верховный суд определил компании, которые имеют право на мораторий на банкротство. К ним отнесли лишь те бизнесы, чей основной вид деятельности (ОКВЭД) входит в специальный правительственный список. Фактическую работу предприятий учитывать не стали.

Прецедентом по этому вопросу стал спор в отношении компании «СП Мебель», выступавшей поручителем по кредиту Игоревского деревообрабатывающего комбината. Кредитор «Таргет Инвест» настаивал на банкротстве поручителя, дело о несостоятельности возбудил в мае 2020 года Арбитражный суд Московской области.

Однако апелляционная и кассационная инстанции решили, что «СП Мебель» подпадает под мораторий и прекратили процедуру банкротства. В судах постановили, что для этого достаточно дополнительной деятельности фирмы — торговли мебелью, хотя основной ОКВЭД компании (её производство) в правительственный перечень не вошёл.

В дальнейшем «Таргет Инвест» добился передачи дела в экономическую коллегию Верховного суда. Она постановила, что мораторий распространяется только на те организации, чья основная деятельность по ОКВЭ вошла в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей по состоянию на 1 марта 2020 года. Довод «СП Мебель» о том, что торговля мебелью фактически является для неё основной деятельностью, а не дополнительной, в Верховном суде отклонили.

Правительство ввело мораторий на банкротство для наиболее пострадавших от пандемии отраслей, стратегических и системообразующих предприятий с 4 апреля 2020 года. Мера действовала полгода, в октябре её продлили до 7 января 2021 года, ограничив сферу действия мораторий только пострадавшими компаниями.

Опрошенные газетой эксперты не сошлись в оценке решения Верховного суда. В частности, адвокат практики реструктуризации и банкротства Art de Lex Юлия Шилова отметила, что коллегия пресекла возможное использование моратория компаниями, которые не имеют на него права.

Партнёр a.t.Legal Александр Павловский в свою очередь заявил, что Верховный суд обоснованно указал на обязанность должников своевременно вносить сведения в ЕГРЮЛ, однако «следование исключительно формальному подходу не всегда оправдано», поскольку он не в полной мере учитывает специфику ведения бизнеса в стране. Он пояснил, что некоторые компании могут указывать определённые виды деятельности ради того или иного порядка налогообложения.

Мораторий на банкротство сократил число решений о признании фирм банкротами по итогам 2020 года почти на 20%. После прекращения его действия волны банкротств, вопреки прогнозам экспертов, не произошло. В I квартале 2021 года показатель снизился на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин отмечал, что сокращение числа банкротств наблюдается в России в течение последних нескольких лет.

Минэкономразвития разрабатывает законопроект о запуске процедуры банкротства во внесудебном порядке через Госуслуги, сообщают "Известия". По данным источников издания, новый способ должен заработать осенью.

До сих пор россияне, чтобы получить статус банкрота, должны обратиться с соответствующим заявлением по месту жительства или пребывания в МФЦ. Банк данных анализирует запрос и после сведения о возбуждении процедуры включают в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

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