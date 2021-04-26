В Госдуме назвали пенсионную реформу угрозой стабильности

Шеин заметил, что в стране и без того наблюдается переизбыток рабочей силы («на рынке труда людей девать некуда»), а чтобы оздоровить ситуацию, существует множество способов, убирающих рабочую силу с рынка труда. Речь, например, о длинных выходных или сокращении рабочей недели до 36 часов.