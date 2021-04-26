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Голикова прокомментировала ситуацию с нерабочими днями с 4 по 7 мая

RT на русскомиещё 1
49 минут назад
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что работодатели самостоятельно определят порядок функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая.
Голикова прокомментировала ситуацию с нерабочими днями с 4 по 7 мая
Фото: RT на русскомRT на русском
Об этом она сказала в ходе брифинга. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
По её словам, «органы власти, иные органы и организации, работодатели» самостоятельно в соответствии с указом определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования «соответствующих органов власти, организаций, предприятий, включая организацию работы дистанционно».
«Работники могут работать дистанционно в соответствии с трудовым законодательством, если трудовые обязанности могут исполняться при дистанционном формате работы», — сказала она.
Голикова добавила, что наличие в мае нерабочих дней не является основанием для снижения зарплаты.
Она отметила, что если дата выплаты зарплаты выпадает на нерабочие дни, то зарплату необходимо выплатить заблаговременно.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дополнительные выходные, объявленные между майскими праздниками, не коснутся ряда компаний.
Личный счет,Татьяна Голикова,Дмитрий Песков,
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