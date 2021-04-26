Голикова прокомментировала ситуацию с нерабочими днями с 4 по 7 мая

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что работодатели самостоятельно определят порядок функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая.

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Об этом она сказала в ходе брифинга. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24»

По её словам, «органы власти, иные органы и организации, работодатели» самостоятельно в соответствии с указом определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования «соответствующих органов власти, организаций, предприятий, включая организацию работы дистанционно».

«Работники могут работать дистанционно в соответствии с трудовым законодательством, если трудовые обязанности могут исполняться при дистанционном формате работы», — сказала она.

Голикова добавила, что наличие в мае нерабочих дней не является основанием для снижения зарплаты.

Она отметила, что если дата выплаты зарплаты выпадает на нерабочие дни, то зарплату необходимо выплатить заблаговременно.