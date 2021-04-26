Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с 2017 года

Банк России. Инфляционные ожидания россиян в апреле значительно увеличились, достигнув максимума с 2017 года, сообщает

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Согласно результатам мониторинга, проводимого Банком России, россияне оценивают инфляцию в ближайшие 12 месяцев на уровне 11,9%, прибавив 1,8% к мартовскому уровню.

Медианная оценка наблюдаемой населением инфляции составила 14,5% - на 1,9% больше, чем месяцем ранее.

В ЦБ отмечают, что повышение оценок наблюдаемой и ожидаемой инфляции прежде всего связано с ускорением роста цен на отдельные продукты питания и бензин, а также с очередным ослаблением рубля в конце марта и начале апреля.

В апреле респонденты заметно чаще, чем в предыдущем месяце, говорили об удорожании бензина и яиц, а также чаще упоминали большинство других часто приобретаемых товаров и услуг.

Прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021 и 2022 годы увеличились, но остались вблизи 4%, отмечают в регуляторе.

По прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит 4,7–5,2%.

В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к целевым показателям в 4% в середине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.