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Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с 2017 года

Вероника Полынина
1 час назад
Инфляционные ожидания россиян в апреле значительно увеличились, достигнув максимума с 2017 года, сообщает Банк России.
Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с 2017 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно результатам мониторинга, проводимого Банком России, россияне оценивают инфляцию в ближайшие 12 месяцев на уровне 11,9%, прибавив 1,8% к мартовскому уровню.
Медианная оценка наблюдаемой населением инфляции составила 14,5% - на 1,9% больше, чем месяцем ранее.
В ЦБ отмечают, что повышение оценок наблюдаемой и ожидаемой инфляции прежде всего связано с ускорением роста цен на отдельные продукты питания и бензин, а также с очередным ослаблением рубля в конце марта и начале апреля.
В апреле респонденты заметно чаще, чем в предыдущем месяце, говорили об удорожании бензина и яиц, а также чаще упоминали большинство других часто приобретаемых товаров и услуг.
Прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021 и 2022 годы увеличились, но остались вблизи 4%, отмечают в регуляторе.
По прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит 4,7–5,2%.
В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к целевым показателям в 4% в середине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.
Ранее, как сообщал «Рамблер», исследовательский центр «Тинькофф Data» проанализировал трансакции более 13 миллионов россиян и обнаружил, что в январе-марте их траты на продукты питания, одежду и базовые услуги выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В «Тинькофф Data» сочли причиной этого рост инфляции — в феврале продукты из потребительской корзины подорожали на 16% год к году (Росстат), тогда как размер прожиточного минимума с февраля 2020-го по февраль текущего года вырос на 7,5%.
Личный счет,Центральный банк России,Росстат,
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