Пенсионерам захотели выдать новую льготу в 30 тысяч

По мнению Романа Романенко, программу возврата части средств за путешествия внутри страны необходимо расширить и на билеты. Он объяснил это тем, что очень много граждан РФ отправляются в поездки по стране самостоятельно, без приобретения готовых туров. Романенко заявил, что выбор самостоятельных путешествий также необходимо поддержать, передает телеканал 360. До этого сообщалось, что Турпоток на майские праздники просел на 70% после закрытия авиасообщения с Турцией. Об этом ранее писали «Новые известия».