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Российским пенсионерам собираются выдать новую льготу в 30 тысяч рублей

РИА "ФедералПресс"иещё 2
1 час назад
В Госдуме предложили расширить действующий туристический кешбэк для пенсионеров до 30 тысяч рублей в случае покупки тура путешествия внутри РФ. Такую инициативу выдвинул депутат, Герой России Роман Романенко.
Пенсионерам захотели выдать новую льготу в 30 тысяч
Фото: ТАССТАСС
«Считаю, что для пенсионеров имеет смысл увеличить долю возмещения затрат на турпутевки с 20 до 30% по России», – заявил депутат.
По мнению Романа Романенко, программу возврата части средств за путешествия внутри страны необходимо расширить и на билеты. Он объяснил это тем, что очень много граждан РФ отправляются в поездки по стране самостоятельно, без приобретения готовых туров. Романенко заявил, что выбор самостоятельных путешествий также необходимо поддержать, передает телеканал 360. До этого сообщалось, что Турпоток на майские праздники просел на 70% после закрытия авиасообщения с Турцией. Об этом ранее писали «Новые известия».
Личный счет,Роман Романенко,Госдума,Новые Известия,Телеканал "360° Подмосковье",
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