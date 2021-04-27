ЦБ обеспокоен темпами роста потребкредитования

Банк России выразил беспокойство по поводу роста потребительского кредитования в I квартале 2021 года на 15% за год. Об этом заявил журналистам глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов в понедельник, передают «Известия».

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Он считает, что такая динамика говорит о «росте долговой нагрузки» россиян.

Финансовые организации в марте увеличили объем розничного кредитования на 2,2%, или на 450 млрд рублей, после 1,4% в феврале, говорится в обзоре Центробанка по развитию банковского сектора.

В розничном портфеле в марте было зафиксировано умеренное увеличение просроченной задолженности — на 0,8%, или 7,8 млрд рублей, — по большей части в сегменте необеспеченного потребительского кредитования.

Как отмечается, в связи с возросшей потребительской активностью увеличение необеспеченного потребкредитования ускорилось на 1,9% после 1% в феврале, что соответствует допандемийному уровню.

«Пока неясно, является ли этот всплеск временным или же банки снова начинают «увлекаться» высокомаржинальным кредитованием (как было после спада 2014–2015 годов), что чревато ростом кредитного риска», — говорится в отчете.

Рост потребительской активности – временное явление, заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко . По его словам, оно обусловлено повышением ставки ЦБ и ожиданиями последующего роста процентов по займам.

Также увеличение потребкредитования может быть обусловлено скорым окончанием льготной ипотечной программы, действующей до конца июня. Кроме того, «груз старых долгов и их рефинансирование по еще невысоким ставкам» могут стать драйвером решения взять кредит.

По словам Домащенко, банки могут стимулировать клиентов прибегать к кредитам сейчас, указывая, что позднее они обойдутся дороже.