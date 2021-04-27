В чужом кармане: сколько зарабатывает инженер-технолог

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

36-летняя Виктория Г. - инженер-технолог из Подмосковья, ее специализация – технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов.

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«Я поступила в вуз немного позже, чем это обычно происходит, долго не могла понять, что же мне интересно. Помогли родители - донесли до меня мысль, что нужно идти в пищевую промышленность, люди есть никогда не перестанут. На первом месте работы, на масложировом комбинате, было ужасно скучно, хотя на самом деле профессия у меня творческая. Тогда я чуть все не бросила, но стало жалко потраченного на образование времени. Я «обросла мяском» и в последние полтора года работаю на очень интересном производстве плавленых сыров», - рассказывает Виктория.

Чтобы попасть на эту работу, нужно было иметь профильное образование и опыт работы от трех лет. Также Виктория проходила тесты на знание технических регламентов Таможенного союза, санитарных норм и ГОСТов. В ее обязанности входит контроль за соблюдением технологических процессов, их анализ для оптимизации, составление рецептур и разработка новых видов продуктов.

И в вакансии, и позже в трудовом договоре Виктории была указана зарплата 75 000 рублей.

Виктория подчеркивает, что работа технолога - это не одно лишь документальное сопровождение продукции, которая уже есть на предприятии.

«Именно это меня и привлекает в работе. Молочное направление было для меня новым, но взяли меня и без специфического опыта. Это большой плюс профессии - технологов у нас не так уж много, а человека с приличным опытом найти еще сложнее. После четырех месяцев работы я уже знала все основы и начала запускать линейку новых сыров», - говорит Виктория.

Меньше всего в своей работе Виктории нравится документооборот. Если предприятие большое, у него есть целый отдел технологов, на каждом направлении - несколько специалистов, которые распределяют между собой бумажную работу.

«На моем маленьком предприятии мне приходится брать на себя несколько направлений. Я должна поддерживать инструкции, рецептуры и другие документы по каждому продукту в актуальном состоянии, заниматься контролем качества, работать над снижением затрат», - отмечает она.

Через пару лет Виктория планирует отправить свое резюме в несколько международных компаний. Сейчас она живет вместе с мамой.

Примерные траты Виктории (в месяц):

На продукты - до 25 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/кафе/музеи/концерты) - до 10 000 рублей

На одежду - до 10 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - 2 600 - 6 000 рублей

На бензин - 7 000 рублей

На дополнительные автомобильные расходы - 3 000 рублей

На телефон/интернет для себя и мамы - 2 500 рублей

На медикаменты - 2000 рублей

На маникюр - 1 400 рублей