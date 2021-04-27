В сферах здравоохранения и IT в пандемию выросли зарплаты

По итогам марта 2020-февраля 2021 года номинальный объем выплаченных зарплат увеличился на 4% в сравнении с таким же периодом прошлого года, однако это примерно на 3% ниже трендового значения. Об этом пишет РБК со ссылкой на совместное исследование «СберИндекса» и сервиса «Работа.ру».

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Эксперты выяснили, что лидерами по увеличению средних зарплат по итогам 12 пандемийных месяцев стали такие отрасли, как здравоохранение (+14,9%), информационные технологии и связь (+13,5%), сельское хозяйство (+7,7%), финансы и страхование (+7,7%), добыча полезных ископаемых (+6,6%), торговля (+6,5%), образование (+6,4%), административная и профессиональная деятельность (+6,2%), водоснабжение (+5,3%), обрабатывающие производства (+4,9%), строительство (+4%), операции с недвижимостью (+3,6%), логистика (+2,5%), спорт и досуг (+1,7%).

Выявлено также падение средней величины выплат в сегменте «Гостиницы и общепит» – на 5,9%. Это обусловлено сокращением количества работников в отрасли.

Что касается динамики средней заработной платы, то она выглядит лучше, чем в целом по фонду оплаты труда (ФОТ), что обусловлено изменением численности штата в период острой стадии COVID-19 в стране.

В сфере здравоохранении за данный период объем выплаченного ФОТ вырос на 18%, почти весь прирост составили дополнительные государственные выплаты врачам. Кроме того, в числе лидеров - «Информационные технологии и связь» (+ 8,5%) и «Торговля» (+5%). Самые маленькие показатели прироста - в сегментах «Операции с недвижимостью» (+0,2%) и «Логистика» (+0,8%).