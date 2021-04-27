Россиянам понравился вид российских денег

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом 5% опрошенных заявили, что им не нравится внешний вид российских купюр, четверть затруднились ответить.

Почти половина респондентов (49%) во время опроса впервые услышали о том, что Центробанк планирует сменить дизайн купюр. Знали об этом 15% опрошенных.

К идее заменить изображения одних городов другими 41% россиян относятся безразлично, 35% — отрицательно, а 20% поддерживают эту идею.

Из тех, кто хотел бы видеть новые изображения городов на купюрах, 6% надоели старые изображения, они хотят разнообразия, 3% из поддерживающих идею замены ответили, что нужно показать и другие города, 3% ждут новый интересный дизайн, также 3% ответили, что им все равно. Из тех, кто относится к идее замены отрицательно, 11% заявили, что это лишняя трата денег, также 11% считают, что это бессмысленно, им нравятся и старые купюры.

Если бы в России приняли решение поместить на купюры вместо городов портреты выдающихся людей России, 11% хотели бы видеть на них Владимира Путина , 10% — Юрия Гагарина , 9% — Александра Сергеевича Пушкина, 8% — Иосифа Сталина, 7% — Петра I.

Опрос "ФОМнибус" проводился со 9 по 11 апреля среди 1,5 тысячи респондентов путем поквартирных опросов. Статпогрешность не превышает 3,6%.