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В России упрощается использование маткапитала

Российская Газета
1 час назад
Из правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий исключено положение о том, что в течение 6 месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик обязан оформить жилое помещение в общую собственность семьи владельца сертификата.
В России упрощается использование маткапитала
Фото: ТАССТАСС
Проект постановления в марте разработал Минтруд.
Ранее существовало правило, по которому владелец сертификата обязан был оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств маткапитала, в общую собственность владельца сертификата, его супруга и детей в течение 6 месяцев после полной выплаты задолженности по кредиту или после снятия обременения с купленного жилья. При этом надо было указать доли каждого из собственников.
Из-за этой обязанности банки никак не хотели рефинансировать ипотечные займы на приобретение жилья, где использовался и маткапитал. Поэтому Минтруд и предложил перенести обязательное условие, по которому жилое помещение оформляется в собственность, на этап полного погашения займа, предоставленного последующим кредитором, а не сразу после погашения первого займа.
Личный счет,Минтруд,
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