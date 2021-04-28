Минтурд объяснил начисление зарплаты с 4 по 7 мая

Минтруд сообщил, что с 4 по 7 мая оплата за труд будет производиться в обычном объеме, если работодатель не принял иного решения. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно сообщению, уменьшение количества рабочих дней не является основанием для снижения заработной платы.

Сотрудникам, на которых распространяется действие указа, надлежит выплатить заработок, как если бы отработаны были все дни. Кроме того, работающие по сдельной схеме должны получить вознаграждение за нерабочие дни в соответствии со своим первоначальным контрактом.

Работающие по сдельной схеме сотрудники должны получить вознаграждение за нерабочие дни в соответствии с первоначальным контрактом, заключенным с работодателем. Сумма расходов на эти цели входят в оплату труда в полном размере.