В чужом кармане: сколько зарабатывает экономист

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: РАМБЛЕР РАМБЛЕР

Наш новый герой - 42-летний Ярослав Ш., главный экономист в московской компании из сферы машиностроении.

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«У меня финансово-экономическое образование и я один из немногих с моего курса, кто работает по специальности. За 15 лет я вырос с должности экономиста без категории до главного экономиста и успел поработать в самых разных областях. Появился опыт в планировании затрат в транспорте газа и социальной деятельности - это ЖКХ, гостиницы, кафе - опыт работы с коллективным договором и опыт в ревизионной деятельности предприятия», - рассказывает Ярослав.

Сейчас в должности главного экономиста Ярослав контролирует исполнение бюджета и формирование финансово-экономической отчетности, бухгалтерские счета, представительские расходы, проводит план-факт и факторный анализ, разрабатывает и вводит в эксплуатацию финансовые модели.

Среди требований в его вакансии было указано профильное образование, опыт работы не менее четырех лет и знание системы SAP ERP. Реальная зарплата - 130 000 рублей (оказалась на 20 000 рублей меньше, чем было указано в вакансии).

«Главный плюс моей работы - это доход, главный минус - ненормированный рабочий день, но о нем предупредили еще в объявлении. За переработки мне полагаются три дополнительных дня к отпуску. Еще мне не повезло с молодым начальником, который не умеет себя вести, часто хамит и подает неправильный пример другим сотрудником. Проблемы с субординацией - раздражающий фактор, но перетерпеть ради зарплаты можно. И ради хорошего ДМС со стоматологией», - отмечает Ярослав.

С основными нагрузками Ярослав сталкивается во время отчетного периода и срочного тендера.

«В такие моменты исчезает понятие должностных обязанностей, ты обязан делать все, что придумает руководство. Но у нас предусмотрен годовой бонус, это хорошая компенсация стресса», - рассказывает он.

Ярослав живет с женой-стоматологом и дочерью-пятиклассницей с родителями жены. Недавно он купил участок земли в Подмосковье и откладывает на строительство дома. В их семьи нет четкого разделения расходов: кто оказался в магазине, тот и покупает продукты, за услуги ЖКХ они платят по очереди.

Примерные траты Ярослава (в месяц):

На продукты - до 20 000 рублей

На отдых (кино/кафе/развлечения для дочери) - до 15 000 рублей

На бензин - до 8 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - от 1 500 до 5 500 рублей

На дополнительные автомобильные расходы - до 5 000 рублей

На кружок дочери - 5 000 рублей

На мобильную связь/интернет для всей семьи - 3 500 рублей