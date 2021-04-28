Набиуллина: Не берите кредит на PlayStation 5

На некоторые вещи целесообразнее накопить средства, чем покупать их в кредит. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина
в ходе открытого онлайн-урока для школьников, запись которого опубликована
на YouTube.
Глава ЦБ затронула вопрос приобретения PlayStation 5.
«И как минимум не брать кредиты на вещи, на которые можно и накопить, например, покупка PS5 — это, я думаю, плохой повод взять кредит», — сказала Набиуллина.
Она рекомендовала школьникам следить за кредитной нагрузкой и отказаться от бездумных займов у банков. В своем выступлении глава регулятора отметила, что ежемесячные траты по таким статьям расходов не должны составлять более 50% дохода. Набиуллина указала, что правильнее снизить показатель до 30%.
Глава ЦБ также рассказала ученикам о необходимости иметь финансовую подушку безопасности. Оптимальным будет ее размер около шести ежемесячных окладов.
Набиуллина рекомендовала школьникам копить на цели, жить по средствам и не влезать в долги.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что россиян призвали отказаться от кредитов на свадьбу.