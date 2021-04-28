Набиуллина: Не берите кредит на PlayStation 5

Она рекомендовала школьникам следить за кредитной нагрузкой и отказаться от бездумных займов у банков. В своем выступлении глава регулятора отметила, что ежемесячные траты по таким статьям расходов не должны составлять более 50% дохода. Набиуллина указала, что правильнее снизить показатель до 30%.