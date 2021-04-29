В Хабаровском крае пенсионерам будут выдавать яйца за вакцинацию

Яйца выделили птицефабрики Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Всего — 1,4 тысячи упаковок. 29-30 апреля их смогут получить люди старше 60 лет, если привьются в одном из 14 мобильных пунктов вакцинации у православных храмов.