В Хабаровском крае пенсионерам будут выдавать яйца за вакцинацию

В Хабаровском крае пенсионеры получат по десятку яиц за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.
Яйца выделили птицефабрики Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Всего — 1,4 тысячи упаковок. 29-30 апреля их смогут получить люди старше 60 лет, если привьются в одном из 14 мобильных пунктов вакцинации у православных храмов.
«Это хорошая инициатива, и в преддверии светлого праздника это будет очень хорошо», — высказал мнение Никонов.
Он назвал вакцинацию от коронавирусной инфекции крайне важной задачей и отметил, что правительство Хабаровского края активно поддерживает социально ориентированный бизнес.
23 марта, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, а 14 апреля — вторым. Ему — 68 лет.