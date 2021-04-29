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В Хабаровском крае пенсионерам будут выдавать яйца за вакцинацию

Артём Кульша
1 час назад
В Хабаровском крае пенсионеры получат по десятку яиц за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.
В Хабаровском крае пенсионерам будут выдавать яйца за вакцинацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Яйца выделили птицефабрики Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Всего — 1,4 тысячи упаковок. 29-30 апреля их смогут получить люди старше 60 лет, если привьются в одном из 14 мобильных пунктов вакцинации у православных храмов.
«Это хорошая инициатива, и в преддверии светлого праздника это будет очень хорошо», — высказал мнение Никонов.
Он назвал вакцинацию от коронавирусной инфекции крайне важной задачей и отметил, что правительство Хабаровского края активно поддерживает социально ориентированный бизнес.
23 марта, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, а 14 апреля — вторым. Ему — 68 лет.
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