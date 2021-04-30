Россияне рекордно задолжали

По данным исследования, средняя сумма выданных кредитов составила 308 тысяч рублей, что больше, чем в предыдущем месяце, на 4,9 процента. Количество оформленных потребительских ссуд увеличилось на 11,4 процента и составило 1,1 миллиона единиц. Таким образом, объем выданных в марте потребительских кредитов увеличился на 16,9 процента — до 340,6 миллиарда рублей.