В чужом кармане: сколько зарабатывает репетитор

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

28-летняя Оксана М. - уже более года репетитор по английскому в онлайн-школе. Репетиторство для нее - это подработка на время аспирантуры в институте иностранных языков.

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«Я сразу решила, что буду преподавать онлайн. Поездки по домам или приглашать к себе - не мое, человек я осторожный и брезгливый. К тому же случилась пандемия. В принципе организовать онлайн-репетиторство я могла бы и сама, но мне нравится, что школа берет на себя поиски и всякую административную работу. И если мне не понравится ученик, они сами будут связываться с его родителями и искать ему нового педагога», - говорит Оксана.

Онлайн-школа искала репетиторов с высшим педагогическим или лингвистическим образованием, а также студентов профильных вузов. Среди требований был указан опыт работы онлайн, но, по словам Оксаны, его наличие никто не проверял.

«Но с моим портфолио ознакомились основательно. До этого я работала репетитором группы из пяти учеников, представители школы обсудили со мной программы, которые я составляла для ребят, отсмотрели видеозаписи наших уроков», - рассказывает Оксана.

В онлайн-школе Оксана проводит занятия длительностью 50 минут по дошкольным, школьным, углубленным программам и программам для взрослых. Работать нужно не менее десяти часов в неделю, а свыше этого - бери, сколько сможешь. В вакансии была указана зарплата до 70 000 рублей, Оксана получает 50 000 рублей.

«Я стараюсь забивать все свободное время уроками. Иногда занимаюсь даже в районе полуночи - многим взрослым это подходит. Даже если у меня выпал выходной и я на даче, могу поработать часика три, ноутбук всегда со мной. Так как у меня законченное образование, мои 50 минут работы стоят от 500 - 800 рублей (в зависимости от возраста ученика). Для учеников, конечно, выходит дороже - школа забирает свой процент», - объясняет Оксана.

Также в ее обязанности входит обратная связь с родителями о прогрессе их детей. Методику преподавания Оксана выбирает сама, требований от школы нет. По ее словам, некоторые репетиторы выстраивают урок в формате дружеской беседы, другие не отходят от алгоритма проверка домашнего задания - разбор новой темы - домашнее задание.

«Здесь все очень индивидуально, с маленькими детьми это больше шаблонная игровая программа с домашними заданиями, а с людьми постарше уже надо думать: кому-то сдавать экзамен, кто-то хочет любимого писателя прочесть в оригинале, а кому-то быстро нужен языковой минимум, чтобы говорить с женихом. Но у меня есть набор презентаций и видео, которые будут полезны почти всем», - подчеркивает Оксана.

Она отмечает, что часто отказывается от школьников - с ними работать сложнее всего.

«Я отказываюсь, когда ученик ничего не хочет делать. Я не буду его стимулировать и вызывать любовь к английскому языку. Сама я закончила школу с золотой медалью без репетиторов, эта повсеместная лень меня раздражает. Если ваш ребенок плохо учится, чаще всего причина в лени. От меня тоже отказывались родители школьников, когда становилось понятно, что просто заплатить - мало, тут надо работать, прилагать усилия», - говорит Оксана.

Сейчас Оксана живет одна, в квартире, доставшейся ей от бабушки. У нее есть дополнительный доход - повышенная стипендия 15 000 рублей.

Примерные траты Оксаны (в месяц):

На продукты/фастфуд - до 20 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/кафе/бары) - до 10 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - от 2 600 до 6 000 рублей

На «порадовать себя» (одежда, косметика, книги) - 5 000 - 10 000 рублей

На общественный транспорт/такси - до 4 000 рублей

На мобильную связь/интернет - 1 500 рублей