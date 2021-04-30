Министерство финансов предложило установить минимальные розничные цены на любой алкоголь в стране, пишет газета " Известия ".

Итак, как стало известно изданию, для введения минимальных цен на все группы алкоголя необходимо внести поправки в договор о ЕЭАС.

Минфин рассмотрит вопрос установления минимальных розничных цен (МРЦ) на любые алкогольные напитки по рекомендации Совета Федерации

В ведомстве изданию пояснили, что для реализации этой инициативы нужно внести поправки в договор о ЕЭАС.

Как отметил заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов, сейчас "документ подготовлен, идут консультации с ФАС ".

Эти поправки предполагают предоставление участникам ЕАЭС права устанавливать минимальные розничные цены на все виды алкоголя и этиловый спирт.

Помимо этого, в комиссию поступали инициативы о более широких возможностях ценового регулирования алкогольного рынка.

В Союзе пивоваров сообщили о поддержке этого предложения: изменения будут способствовать оздоровлению конкуренции в отрасли.

Участники рынка считают, что минимальные розничные цены следует привязать к себестоимости бутылки вина. Это поможет нейтрализовать изготовителей, которые демпингуют на рынке: они предлагают напитки ненадлежащего качества.

Что касается транснациональных корпораций, то они идею не поддержали.