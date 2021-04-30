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В России хотят ввести минимальную розничную цену на весь алкоголь

Праймиещё 5
2 часа назад
Министерство финансов предложило установить минимальные розничные цены на любой алкоголь в стране, пишет газета "Известия".
Итак, как стало известно изданию, для введения минимальных цен на все группы алкоголя необходимо внести поправки в договор о ЕЭАС.
Минфин рассмотрит вопрос установления минимальных розничных цен (МРЦ) на любые алкогольные напитки по рекомендации Совета Федерации.
В ведомстве изданию пояснили, что для реализации этой инициативы нужно внести поправки в договор о ЕЭАС.
Как отметил заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов, сейчас "документ подготовлен, идут консультации с ФАС".
Эти поправки предполагают предоставление участникам ЕАЭС права устанавливать минимальные розничные цены на все виды алкоголя и этиловый спирт.
Помимо этого, в комиссию поступали инициативы о более широких возможностях ценового регулирования алкогольного рынка.
В Союзе пивоваров сообщили о поддержке этого предложения: изменения будут способствовать оздоровлению конкуренции в отрасли.
Участники рынка считают, что минимальные розничные цены следует привязать к себестоимости бутылки вина. Это поможет нейтрализовать изготовителей, которые демпингуют на рынке: они предлагают напитки ненадлежащего качества.
Что касается транснациональных корпораций, то они идею не поддержали.
Как считает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев, это приведет к катастрофическим последствиям как для покупателей, так и для добросовестных производителей из-за увеличения регуляторной нагрузки.
Личный счет,Видео,Ораз Дурдыев,ФАС,ЕАЭС,Совет Федерации,Минфин,газета "Известия",
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