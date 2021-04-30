Золотые грядки: В России подорожал садовый инвентарь

Садовые инструменты стали стоить на четверть дороже, чем годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости.

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Исследователи «Чек Индекс» провели сравнение цен инвентаря за 2019-2021 год. Можно сделать вывод, что цены вернулись на допандемийный уровень. Например средняя стоимость лопаты в апреле 2021 года составила 402 рубля. Это на 23% выше, чем годом ранее. Грабли можно купить за 250 рублей, что на 22% дороже. Садовая метла по цене 253 рубля, на 18% дороже, чем год назад.

Однако продажи сельскохозяйственного инвентаря в этом году намного выше, чем в прошлом. Продано на 70% больше лопат и примерно в два раза больше граблей и мётел, чем в прошлом году.

Средний чек на покупку саженцев в этом году составил 478 рублей, что выше, чем в апреле 2020 года, на 32%. При этом в натурально выражении продажи выросли на 78%, чем это было в 2020 году, но всё еще на 73% ниже, чем в 2019 году.