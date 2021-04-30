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Россияне начали сокращать запас наличных «под матрасом»

Лера Букина
2 часа назад
Сумма наличных на руках у населения и в кассах предприятий в I квартале 2021 года уменьшилась на 0,7%, составив 13,3 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Банка России.
Россияне сократили запас наличных
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как отмечается, в 2020 году в аналогичный период времени сумма, наоборот, повысилась — на 5,2%. В большей степени резкий скачок наличных в обращении пришелся на начало пандемии, на март 2020 года, когда сумма наличных в обращении в России выросла на 6,9%.
«Этот рост был связан с «набегом на банки» из-за обрушения рубля и страха населения перед эпидемией, а также из-за сообщения о введении налога на вклады», — заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Эксперт считает, что резкий рост показателя сформировал денежный навес, который оказывает сильное инфляционное давление. Но в связи со снижением реальных располагаемых доходов населения увеличение наличных в обращении остановилось, что ведет к снижению инфляции.
ЦБ не прогнозирует всплеска спроса на наличные в 2021 году. Избыточный спрос на наличные деньги в 2020 году оценивается регулятором на уровне свыше 2 триллионов рублей. Регулятор ожидает, что в 2021–2022 годах будет происходить постепенный возврат в банки части избытка наличных денег, который сформировался в условиях пандемических ограничений.
Ранее «Рамблер» сообщал, что сторонников сохранения наличных денег через 10 лет оказалось 81%.
Личный счет,Максим Осадчий,Банк Корпоративного Финансирования,Центральный банк России,
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