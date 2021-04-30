Россияне сократили запас наличных

Как отмечается, в 2020 году в аналогичный период времени сумма, наоборот, повысилась — на 5,2%. В большей степени резкий скачок наличных в обращении пришелся на начало пандемии, на март 2020 года, когда сумма наличных в обращении в России выросла на 6,9%.