Сумма наличных денег на руках у населения РФ и в кассах предприятий в I квартале текущего года сократилась на 0,7%, до 13,3 трлн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

В прошлом году в этот же период доля наличности увеличилась на 5,2%, при этом в марте 2020 года был зафиксирован самый большой рост (на 6,9%).

Этот рост был связан с обрушением рубля и страха населения перед эпидемией, а также из-за сообщения о введении налога на вклады, — пояснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Эксперт считает, что резкий рост наличности в обращении создал «денежный навес», оказавший мощное инфляционное давление. Однако из-за снижения реальных располагаемых доходов населения этот рост прекратился, что может повлиять и на снижение инфляции.

В прошлом году объём оборота наличных денег в России резко вырос на 2,8 трлн рублей из-за низких ставок по вкладам и господдержки в связи с пандемией. В текущем году Центробанк прогнозирует сокращение объёма наличности, однако возврат к докризисному уровню может растянуться на несколько лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на регулятор.

Объём бумажных денег в обороте увеличивался с 2016 года. Однако прирост никогда не превышал 800 млрд рублей. Исключением стал 2020 год, когда за 12 месяцев объём «кэша» в стране резко увеличился на 2,8 трлн рублей и составил 13,4 трлн, — сообщает издание.

В ЦБ считают, что сдерживать обращение наличных средств будет рост популярности безналичных платежей. Эксперты же полагают, что возвращению денег в банки могут способствовать увеличивающиеся ставки по вкладам. Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин уверен, что население станет активнее открывать новые депозиты и накопительные счета при доходности выше 7%. При этом он подчеркнул, что доля россиян, которые не готовы отказаться от бумажных денег, по-прежнему очень велика и составляет около 55%.

Если к началу января объём наличных составлял 13,4 трлн рублей, то ближе к концу года порядка 2 трлн из них должны уйти из оборота, — спрогнозировал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Ранее сообщалось, что в 2020 году средняя сумма депозита увеличилась до 62% по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост наблюдался в банке «Санкт-Петербург» , где показатель вырос с 400 тысяч рублей до 650 тысяч рублей. Увеличение среднего размера депозита также отметили в РСХБ — на 11,5%, до 528 тысяч рублей, в ВТБ — на 7%.

В пресс-службе Агентства по страхованию вкладов отметили, что за прошлый год общий объём застрахованных депозитов населения увеличился на 7,6% — до 34 трлн рублей. Аналитики полагают, что это может быть связано с пандемией, в период которой граждане были вынуждены экономить на развлечениях и путешествиях, а также повысить норму своих сбережений.

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до максимумов февраля 2017 года и достигли 11,9 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк.

Согласно данным опроса ООО «Инфом», проводимого по заказу Банка России, резко выросла и наблюдаемая населением инфляция. Ее медианная оценка составила 14,5 процента.

Прогноз инфляции Банка России на 2021 год был повышен до 4,7-5,2 процента с 3,7-4,2. Отмечается, что баланс рисков смещен в сторону проинфляционных.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 5% годовых, сообщает регулятор. На ближайших заседаниях Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки.

«Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных», — отмечается в сообщении.

Банк РФ повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7-5,2%.

Возросший в 2020 году спрос на наличные деньги в России отражает активизацию теневой торговли под влиянием карантинных мер, однако постепенное снятие ограничений должно способствовать возврату наличности в банковскую систему. Об этом говорится в "Мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения: итоги 2020 года" НИУ ВШЭ

"Важной особенностью 2020 года стало увеличение спроса на наличные деньги, что в итоге привело к увеличению их доли в совокупных расходах с 0,5% в 2019 году до 4,4% в 2020 году. Сумма наличных денег в обращении за год увеличилась почти на 3 трлн рублей (с 10,6 трлн по состоянию на 1 января 2020 года до 13,4 трлн рублей - на 1 января 2021 года)", - говорится в мониторинге со ссылкой на данные ЦБ.

ВШЭ отмечает, что основной прирост наличности пришелся на второй квартал 2020 года и был связан с введением наиболее жестких ограничений на экономическую активность.