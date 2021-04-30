В чужом кармане: сколько зарабатывает художник

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

32-летний Денис К. работает в московском издательском доме художником-дизайнером. У Дениса профильное образование, он окончил факультет графики по специальности «оформление печатной продукции».

«Я долго работал на фрилансе, делал дизайн упаковок для пельменей, иллюстрации для сайта банка, рисовал комиксы. Только полгода назад устроился в издательство - надоел нестабильный доход, но все еще есть подработки на фрилансе, они приносят мне 10-15 тысяч в месяц. Честно говоря, сейчас у меня непростой период, есть ощущение, что занимаюсь я не тем», - говорит Денис.

В издательстве Денис занимается дизайном марок, конвертов и поздравительных открыток, предпечатной подготовкой и версткой каталогов.

Для трудоустройства туда требовалось портфолио, художественное образование, опыт работы в полиграфии от двух лет, знание процесса допечатной подготовки, печатных и постпечатных процессов, знание Adobe Photoshop, Illustrator Adobe InDesign, Corel Draw. Зарплата Дениса - 45 000 рублей (соответствует указанной в вакансии).

«На самом деле можно и без образования обойтись. У нас есть сотрудники-самоучки, их взяли из-за портфолио. Моя работа достаточно занудная и платят копейки. Вообще считаю, что если идти в спорт, в кино или любую художественную деятельность, то нужно или блистать, или это дело оставлять. Быть рядовым в этих сферах унизительно и безденежно. Это все требует полной вовлеченности, а если отдача минимальная - зачем оно надо? Еще раздражает полная денежная зависимость от мнений и вкуса других», - отмечает Денис.

Другая проблема, на которую жалуется Денис, - кража идей. Однажды к нему обратилась компания, которая просила разработать персонажей для настольной игры. Денис составил концепцию, а затем узнал, что персонажей по ней рисует другой художник. За идею ему ничего не заплатили.

«Но фриланс хорош тем, что встречаются интересные задачи. Моя основная работа - это скучное выполнение поставленной задачи, чтобы продукт продавался. Это не работа художника, это, скорее, точное проектирование с элементами оформления», - отмечает Денис.

Сейчас Денис снимает квартиру вместе с девушкой (аренду оплачивают пополам). Доход с фриланса уходит в копилку, но ее часто опустошают.

«Мы с девушкой транжирим деньги. Каждую неделю смотрим что-то в кино, зимой - на каток, часто ходим на выставки и в бары, путешествуем по выходным. Моя девушка зарабатывает чуть больше меня, много что покупает из еды», - говорит Денис.

Примерные траты Дениса (в месяц):

На продукты - до 15 000 рублей

На аренду жилья - 15 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/выставки/бары) - до 10 000 рублей

На общественный транспорт/такси - 3 500 рублей

На мобильную связь/интернет - 1 500 рублей