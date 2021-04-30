Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Эксперт предостерегла от оформления кредита онлайн

Лера Букина
2 часа назад
Оформление кредитов «в один клик» является удобным инструментом, но рискованным. Об этом в интервью радио Sputnik заявила руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Эксперт предостерегла от оформления кредита онлайн
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь идет об их оформлении по номеру телефона, без документов и изучения кредитной истории.
Такая ситуация ведет к столкновению с «черными коллекторами», которые приходят взыскивать долг, предупреждает эксперт. В случае отсутствия лицензии у кредитной организации гражданин остается без какой-либо защиты.
Темпы развития цифровых технологий очень быстрые, однако не следует забывать о личной безопасности, отметила Лазарева.
Рост закредитованности является еще одним риском, который связан с получением кредита онлайн.
«Есть важный момент, который связан с оформлением таких кредитов. Там не учитывают, насколько закредитован человек и есть ли у него возможность оплачивать долги. Надо помнить, что есть степень предельной долговой нагрузки, после которой человек перестает справляться», – рассказала Лазарева.
При необходимости получить «займ до зарплаты» следует оформлять его в лицензированной организации, а не на случайном сайте, подсказала она.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российские банки в марте выдали потребительских кредитов на 340,6 млрд рублей, что является рекордом за последние два года.
Личный счет,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители