Эксперт предостерегла от оформления кредита онлайн

Оформление кредитов «в один клик» является удобным инструментом, но рискованным. Об этом в интервью радио Sputnik заявила руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

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Речь идет об их оформлении по номеру телефона, без документов и изучения кредитной истории.

Такая ситуация ведет к столкновению с «черными коллекторами», которые приходят взыскивать долг, предупреждает эксперт. В случае отсутствия лицензии у кредитной организации гражданин остается без какой-либо защиты.

Темпы развития цифровых технологий очень быстрые, однако не следует забывать о личной безопасности, отметила Лазарева.

Рост закредитованности является еще одним риском, который связан с получением кредита онлайн.

«Есть важный момент, который связан с оформлением таких кредитов. Там не учитывают, насколько закредитован человек и есть ли у него возможность оплачивать долги. Надо помнить, что есть степень предельной долговой нагрузки, после которой человек перестает справляться», – рассказала Лазарева.

При необходимости получить «займ до зарплаты» следует оформлять его в лицензированной организации, а не на случайном сайте, подсказала она.