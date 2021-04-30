Доходы трети россиян сократились в коронакризис

Доходы трети россиян сократились в период коронавирусного кризиса. Об этом NEWS.ru сообщили в НИУ ВШЭ.

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По данным опроса ФНИСЦ РАН, в сентябре 2020 года индивидуальные доходы сократились у 35% взрослого населения страны, 15% граждан потратили всё или большую часть семейных сбережений, 38% россиян стали тратить больше на продукты питания и медикаменты. Кроме того, 12% жителей России потеряли работу, 13% человек оказались на грани увольнения, ещё 17% отметили увеличение нагрузки на работе без прибавки к зарплате.

Эксперты выяснили, что теперь большая часть граждан активно работает над улучшением своего благосостояния. Треть населения действенных мер не принимает.

Кризис 2020 года привёл к тому, что наиболее благополучной части населения, которой незачем было что-либо предпринимать для поддержания своего материального положения, пришлось выйти из зоны комфорта и начать что-то делать, – говорится в исследовании.

NEWS.ru является официальным информационным партнёром проходящей с 18 по 30 апреля в ВШЭ Апрельской международной научной конференции.