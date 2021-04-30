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Стало известно, как изменились доходы россиян в коронакризис

News.ru
2 часа назад
Доходы трети россиян сократились в период коронавирусного кризиса. Об этом NEWS.ru сообщили в НИУ ВШЭ.
Доходы трети россиян сократились в коронакризис
Фото: ТАССТАСС
По данным опроса ФНИСЦ РАН, в сентябре 2020 года индивидуальные доходы сократились у 35% взрослого населения страны, 15% граждан потратили всё или большую часть семейных сбережений, 38% россиян стали тратить больше на продукты питания и медикаменты. Кроме того, 12% жителей России потеряли работу, 13% человек оказались на грани увольнения, ещё 17% отметили увеличение нагрузки на работе без прибавки к зарплате.
Эксперты выяснили, что теперь большая часть граждан активно работает над улучшением своего благосостояния. Треть населения действенных мер не принимает.
Кризис 2020 года привёл к тому, что наиболее благополучной части населения, которой незачем было что-либо предпринимать для поддержания своего материального положения, пришлось выйти из зоны комфорта и начать что-то делать, – говорится в исследовании.
NEWS.ru является официальным информационным партнёром проходящей с 18 по 30 апреля в ВШЭ Апрельской международной научной конференции.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти обещают остановить падение доходов россиян в течение 2021 года.
Личный счет,Дмитрий Песков,ВШЭ,
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