Правила выдачи кредитов ужесточат в России

Так, с 30 июня текущего года отменят надбавки по рисковым ссудам, выданным россиянам до 1 апреля 2020 года. Также будут увеличены коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, которые начнут выдавать с 1 июля 2021 года. Регулятор отметил, что в текущем году все будет зависеть от заемщиков, которые перекредитовались и смогли восстановить свою платежеспособность. По данным крупнейших бюро кредитных историй, уже к 1 января 2021 года завершилась начатая в период пандемии реструктуризация большей части потребительских кредитов (около 75%).